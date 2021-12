5 claves para entender la vacunación anticovid obligatoria en Ecuador

Una persona recibe una dosis de la vacuna contra la covid-19 en en Quito (Foto: EFE)

Ecuador es el primer país de América Latina en declarar la obligatoriedad de la vacunación contra el coronavirus. El anunció se realizó el jueves, 23 de diciembre, con el objetivo de que la población se inmunice contra el virus para evitar rebrotes y saturación en el sistema hospitalario. Un comunicado oficial indicó que “esta decisión se tomó debido al estado epidemiológico actual, es decir, el aumento de contagiados y a la circulación de nuevas variantes de ‘preocupación’, como Ómicron”.

Actualmente, más de 12,4 millones de personas cuentan con el esquema completo de vacunas anticovid, lo que representa el 77,5% de los 16 millones de habitantes que constituyen la población objetivo a vacunar, a partir de 5 años. También más de 958.000 personas ya han recibido la tercera dosis de la vacuna.

De acuerdo con la información oficial, hasta el momento hay 540.122 casos confirmados de coronavirus en el país. El porcentaje promedio de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos en la red de hospitales y clínicas del país es del 48% y hay 12 personas en la lista de espera, esperando una cama en esa área especial.

Ante el inesperado mandato, existen algunas preguntas alrededor de la vacunación obligatoria, sus sanciones y desde qué edad la inmunización se vuelve mandatoria. Estas son las cinco claves para entender la vacunación obligatoria anticovid en Ecuador.

¿Qué pasa si no me aplico las dosis?

El Ministerio de Salud Pública ha informado que desde esa cartera de Estado no se aplicarán sanciones a quienes no se inmunizan , sin embargo, ha explicado que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional ha dispuesto que en ciertas actividades no esenciales se presente el carné o certificado de vacunación, por ejemplo en eventos, cines, museos y otros. Es decir que, los no vacunados no podrán ingresar o participar en los espectáculos o lugares donde puedan existir concentraciones masivas. La medida implementada por el Comité será controlada por las municipalidades del país.

El ente sanitario ha anunciado que quienes sí recibirán sanciones serán los lugares que no cumplan con las disposiciones del COE y permitan el ingreso de personas no vacunadas.

¿Desde cuándo es obligatoria la vacunación?

La vacunación anticovid es obligatoria desde este jueves, 23 de diciembre de 2021.

¿Cuál es el objetivo de estas medidas?

El Ministerio de Salud ha hecho énfasis en que las autoridades gubernamentales buscan evitar que la variante Ómicron “se disperse, contagie y se propague de forma rápida”. En un comunicado, la cartera de Estado ha especificado que la Ómicron “no es una variante que genera enfermedad grave”, sin embargo, prefieren evitar el aumento de las variantes para que no colapse el sistema de salud.

¿Desde qué edad rigen los lineamientos de presentación del certificado?

La presentación del carnet o certificado de vacunación completo es un requisito para todos los ciudadanos a partir de los 12 años. El Ministerio de Salud ha aclarado que “no se contempla a la población infantil por el menor riesgo”. Sin embargo, los niños desde los 5 años pueden acceder a la vacunación en el Ecuador.

Las autoridades también han aclarado que la medida de presentar el carnet de vacunación es temporal y “está relacionada con el avance de la pandemia y la expansión de la variante Ómicron”. La disposición del COE con esta medida tiene vigencia hasta el 23 de enero de 2022.

¿Otros países han aplicado la misma medida?

Sí. Hay países europeos que han establecido disposiciones obligatorias. Por ejemplo, en la Unión Europea (UE) se ha establecido un pasaporte verde para el ingreso a restaurantes. En Estados Unidos, hay algunas disposiciones que, en ciertos casos, obligan a los trabajadores a presentar el certificado de vacunación. En el caso de Ecuador, el Ministerio ha explicado que esta decisión se realiza “de forma soberana de acuerdo a la Ley Orgánica de Salud que establece la posibilidad de que el Ministerio de Salud Pública pueda definir cuáles vacunas son obligatorias en base a la situación epidemiológica”. El ente sanitario ha confirmado que el país cuenta con las dosis suficientes para todos sus ciudadanos.

