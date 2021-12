Último debate presidencial en Chile: a qué hora y por dónde se podrá ver

Los candidatos a la presidencia de Chile, José Antonio Kast y Gabriel Boric se enfrentan esta noche en el último debate previo al ballotaje de este domingo.

Este lunes se realizará último debate presidencial en Chile previo al ballotage de ese domingo 19. En estos últimos días de campaña, el comando del abanderado del Frente Amplio, Gabriel Boric, pondrá el acento en difundir ideas programáticas y el trabajo en terreno con los llamados “puerta a puerta”, con los que buscan llegar a un millón de hogares. Su contendor José Antonio Kast tiene programada por su parte una agenda repleta de reuniones, entre las que destaca ser parte del encuentro internacional Iberocumbre 2021, en el que estarán presentes líderes como el disidente venezolano Juan Guaidó y Mauricio Macri, expresidente de Argentina, entre otros.

Para el analista político Mauricio Morales, el debate entre ambos candidatos será el más “tenso y conflictivo” desde el regreso a la democracia, en 1990.

Hay que recordar que ambos candidatos protagonizaron un acalorado encuentro el último viernes, organizado por Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), en la que el abanderado de la derecha acusó al diputado por Magallanes de cometer el delito de abuso, aunque luego rectificó y ofreció disculpas a su oponente. Por su parte, la propia afectada dijo que ya había hablado con Boric y que votará por él. Además de este tema, se espera que en el centro del debate se encuentre la llegada a Chile de la expresidenta Michelle Bachelet. Por su cargo en Naciones Unidas como Alta Comisionada de Derechos Humanos, no puede hacer comentarios sobre la coyuntura política. Pero la fundación que creó, Horizonte Ciudadano, entregó su respaldo al abanderado del Frente Amplio.

“La preparación es intensa, nosotros no hemos parado un segundo, estamos recorriendo barrios, comunas, el campo chileno”, afirmó la carta de Apruebo Dignidad, anunciando de paso una breve gira por el norte que comenzará en Antofagasta (distante a 1.400 kilómetros al norte de Santiago). Luego se trasladará a Copiapó, donde “vamos a tener dos eventos de cierre de campaña muy masivos: uno organizado por organizaciones de mujeres que están por supuesto, y con razón, muy preocupadas por la elección ante las propuestas de quitarles derechos del otro candidato”, advirtió el abanderado. “Después voy a viajar a Magallanes, que es el lugar donde voto y ahí poder también reflexionar, mirar el Estrecho (de Magallanes), respirar profundo y sentir un poquito el viento en la cara para tomar perspectiva”, reflexionó el abanderado.

El debate puede ser visto desde cualquier parte del mundo a través de los canales de la Asociación Nacional de Televisión, como la Televisión Nacional de Chile, TVN (TVN.cl) desde las 20:00 hora local (23.00 GMT) . Se extenderá por 2 horas y 15 minutos y por sorteo el primero en responder será Gabriel Boric. Los periodistas a cargo de la conducción del espacio serán: Matías del Río por TVN, Soledad Onetto por Mega, Daniel Matamala por Chilevisión e Iván Valenzuela por Canal 13. El programa tendrá ocho segmentos con diferentes temas: dos de economía, cuatro sociales y dos de política.

Por su parte en esta recta final de la campaña, el abanderado del Frente Social Cristiano tendrá una serie de reuniones, entre ellas una con a la comunidad venezolana residente en Chile y será parte del encuentro internacional Iberocumbre 2021 donde participará “con líderes por la democracia y la libertad”. El evento, -organizado por la Corporación Chile 2050 -, se realizará de manera virtual y contará la con la presencia de 16 expositores nacionales e internacionales.

La inauguración del seminario estará a cargo de Luis Lacalle Herrera, expresidente de Uruguay, y Francisco Chahuán, senador y presidente de Renovación Nacional. La instancia contará además con la presencia de Juan Guaidó, principal figura opositora de Venezuela; Rosa María Paya, disidente de Cuba; Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, y Mauricio Macri, expresidente de Argentina, entre otros.

Acoso sexual

En el foro Archi del pasado viernes, Boric aseguró en el debate que entre ambos aspirantes hay “una diferencia, cuando yo me equivoco, pido perdón y soy capaz de enmendar la posición”, no obstante, Kast consultó al también diputado si “le pediste perdón a la mujer que te acusó de abuso, esa situación todavía no se aclara”.

La propia afectada por acoso por parte de Gabriel Boric afirmó que el candidato habló con ella y le pidió disculpas por su "actitud Machista". Afirmó que su voto será para el abanderado de Apruebo Dignidad y que Kast representa el "autoritarismo fanático".

El exlíder estudiantil, que alguna vez fue acusado de acoso y no de abusos, catalogó esta interpelación como “grave y lamentable” por usar “espacio como este sobre temas que no tienes absolutamente idea. Yo he señalado en todos los términos que estoy totalmente disponible, porque no tengo nada que esconder, a cualquier investigación de carácter judicial”.

La denuncia contra Boric tuvo respuesta por redes sociales. Allí la propia afectada sostuvo mediante una declaración pública que “Chile merece la verdad”, donde informa que conversó con el candidato presidencial y que éste le pidió disculpas por “actitudes machistas” en su contra. Anunció que votará por él, asegurando de paso que “el autoritarismo fanático y fascista que representa José Antonio Kast es un peligro para nuestras vidas”. Además de solicitar no publicar su nombre, afirmó que “me han robado mi voz para fines instrumentales y mezquinos, sin ningún miramiento al daño que eso me estaba causando”, aseveró. “Queda claro una vez más que a él (Kast) y quienes lo apoyan no le importamos las mujeres ni la violencia que vivimos”, reflexionó.

Sobre este tema, personas de fuera del comando presentaron un recurso de protección contra José Antonio Kast ante la Corte de Apelaciones de Santiago, acusando el actuar “ilegal y arbitrario” del abanderado republicano, tras sus dichos en que acusaba a Boric de haber cometido un “abuso” en el marco de un debate organizado el viernes de cara a la segunda vuelta de las elecciones.

Ballotage

Desde el Servicio Electoral (Servel), esperan una mayor participación ciudadana en esta segunda vuelta del domingo 19 de diciembre, según lo señaló el presidente del consejo directivo de la entidad, Andrés Tagle. El personero aseveró que “el proceso debería ir muchísimo más rápido que la vez anterior y no deberíamos tener problemas, al igual que el 2017 que se superó los 7 millones de electores”.

De acuerdo a presidente del Servel, “habrá cierta tendencia alrededor de las 19.30 horas y, con seguridad, debería estar todo listo antes de las 21:00 horas”.

