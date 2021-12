Ex ministros peruanos alertaron que la visita de Evo Morales al país “amenaza la soberanía, independencia y seguridad nacional”

Fotografía de archivo del expresidente Evo Morales. EFE/Martin Alipaz

Ex cancilleres y ex viceministros de Relaciones Exteriores de Perú emitieron un pronunciamiento en contra de la reunión en Cusco anunciada por el ex presidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019), que consideran una “clara amenaza” a la “soberanía, independencia y seguridad nacional”.

“La sola convocatoria a la reunión del Cusco constituye una intromisión e injerencia inaceptables y que viola las normas fundamentales de las cartas de las Naciones Unidas y de la OEA (Organización de los Estados Americanos)”, sostienen en el pronunciamiento titulado “En Defensa de la Soberanía”.

El documento, firmado por los ex ministros de Relaciones Exteriores Allan Wagner, José Antonio García Belaunde y Ricardo Luna, así como ocho ex viceministros de la misma cartera, exige a las autoridades del país adoptar inequívocas medidas que impidan la “ofensiva, no autorizada y perniciosa” reunión de Runasur, el bloque de movimientos sociales latinoamericanos que impulsa Morales, prevista de celebrarse en Cusco los días 20 y 21 de diciembre.

“No se puede permitir y menos apoyar políticos extranjeros para realizar eventos que agreden nuestra independencia, soberanía y dignidad; propician la división entre peruanos y buscan la destrucción del Estado de derecho” , sentencian.

El ex ministro peruano de Relaciones Exteriores Allan Wagner. EFE/ Ernesto Arias/Archivo

Los ex funcionarios también advierten de la intención del ex mandatario boliviano de “desmembrar al Perú otorgando a Bolivia una salida soberana al Pacífico y así conformar una nación aymara como extensión territorial boliviana”.

“Para ejecutar su proyecto, Morales es explícito en su desafiante convocatoria. Presenta un ‘Decálogo de Runasur’: fundar una ‘América Plurinacional’, a semejanza de la denominación que aplicó en Bolivia. Señala que sus actores serán pueblos indígenas, obreros, profesores, campesinos y académicos escogidos con la misión de captura el poder”, agregan.

En ese sentido, el pronunciamiento sostiene que se trata de un proyecto geopolítico transnacional “para dejar de lado a los estados, su respectiva soberanía e independencia y, desde luego, los regímenes democráticos existentes”.

Fotografía de archivo en la que se registró al expresidente de Bolivia, Evo Morales. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

En el marco de esta segunda cumbre de Runasur, que reunirá a sindicatos, organizaciones sociales y colectivos civiles de Latinoamérica, la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú declaró hace dos semanas persona non grata a Morales “por su negativo activismo político en Perú y su evidente injerencia e intromisión en la agenda del Gobierno”.

El dictamen contó con 9 votos a favor de partidos de derecha como el fujimorista Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y de centroderecha como Alianza Para el Progreso (APP).

En contra estuvieron los votos del partido izquierdista Perú Libre, con el que Castillo ganó las elecciones presidenciales y cuyo programa político es similar al Movimiento Al Socialismo (MAS) de Morales, mientras que en abstención votó Acción Popular.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Ernesto Bustamante con el Embajador de la República Popular China, Liang Yu. Foto: Comisión de Relaciones Exteriores (Congreso)

La comisión parlamentaria que preside el congresista fujimorista Ernesto Bustamante consideró que la presencia de Morales en Perú “es un claro perjuicio para el pueblo peruano, que rechaza la agenda política que pretende imponer”.

Asimismo, condenó que Morales promueva en Perú una Asamblea Constituyente y la nacionalización de recursos naturales, dos asuntos que fueron bandera de la campaña electoral de Castillo, a imagen y semejanza del mandato presidencial del exgobernante boliviano.

Esta declaración, de carácter simbólico, exhorta a los ministerios del Interior y de Defensa a cumplir con el pronunciamiento e impedir el ingreso de Morales a Perú, país que ha visitado en reiteradas ocasiones desde que asumió la Presidencia el izquierdista Pedro Castillo, con quien guarda una amistad.

Una moción similar para declarar persona non grata al ex mandatario boliviano fue rechazada por el pleno del Congreso peruano en agosto pasado.

(Con información de EFE)

SEGUIR LEYENDO: