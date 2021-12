Ballotage en Chile: Kast y Boric ajustan sus programas en busca de los votantes de centro

Los candidatos Boric y Kast ajustaron su programas de gobierno previo a la segunda vuelta del 19 de diciembre

A 10 días de la segunda vuelta electoral en Chile, los candidatos presidenciales apuntan a obtener más votos de centro, ya que ambos representan a los extremos políticos. El abanderado del Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC) Gabriel Boric, incluyó en su programa de gobierno parte de las propuestas que pertenecían a los excandidatos presidenciales Yasna Provoste y Marco Enríquez-Ominami, mientras que ebl abanderado del Partido Repulicano José Antonio Kast afirmó que “Chile sigue siendo un país de gente buena y creo poder llevar adelante un gobierno en paz”, tras replantear materias como el Ministerio de la Mujer y migración.

Boric asimismo declinó participar en un programa online del candidato que quedó en tercer lugar, Franco Parisi, afirmando que “sé que electoralmente sería rentable, pero uno tiene que guiarse por principios”, pues el residente en Estados Unidos figura con una abultada deuda de pensión alimenticia. Los votos de Parisi son cotizados por ambos candidatos, pues pertenecen a una posición más de centro en el Partido de la Gente (PDG). Al respecto, el diputado por Magallanes optó por “seguir hablando -como lo hemos estado haciendo hasta la fecha- con parte del Partido de la Gente (...) de hecho, vamos a tener una reunión durante los próximos días, porque tenemos muchas coincidencias en varias de las propuestas”.

La respuesta de Parisi no se hizo esperar, y anunció que de igual forma “vamos a desmenuzar su plan de gobierno”, agregando en Twitter que “lamentable que haya despreciado hablarle a 1 millón de personas, podría costarle la elección”.

En materia económica, aclaró que el proyecto de ley que crea la Pensión Garantizada Universal (PGU) “va en la dirección correcta y es parte de lo que nosotros hemos incorporado, seguramente vamos a tener diferencias en la gradualidad, en el modo de administración, pero aumentar las pensiones tiene que ser un consenso que yo esperaría sea transversal a toda la clase política”.

Esto, en el marco de la serie de propuestas que le entregó su “Consejo Económico-Académico Asesor” entre las que destaca una consolidación fiscal, recuperación del empleo, crecimiento sostenible y modernización del Estado.

Sobre esta materia, “vamos a establecer un plan especial de condonación de deudas tributarias generadas durante la pandemia, así como también una nueva política de convenios de pagos en la Tesorería con menores intereses y mayores facilidades”, añadió.

Otro tema sensible en ambos candidatos es el de la migración. Boric afirmó que en el caso de ser descubierta una persona ingresando al país “hay que tener criterio en estos casos, el principio tiene que ser devolver, y la señal tiene que ser muy clara para quienes tomen la decisión de migrar, decirles de que no va a haber chipe libre como ha habido hasta ahora. En ese sentido tenemos que generar las condiciones para que humanitariamente, mediante pasos humanitarios se puedan realizar esas devoluciones”.

Mañana y el lunes los candidatos se verán las caras en los últimos debates ante el ballotage.

Kast en cambio afirmó que la migración debe ser “legal y controlada”, para lo que propuso crear un campamento especial en la fronteriza localidad de Colchane (distante a casi dos mil kilómetros al norte de Santiago), para mantener a los inmigrantes ilegales mientras se tramita la expulsión del país.

El candidato del Partido Radical también planteó ajustes a su programa, reforzando ahora la protección de la mujer. De hecho, reconoció que su idea de eliminar el Ministerio de la Mujer fue un “error” y que ahora incluso abogará por “reforzarlo” porque “entendimos que el ministerio como tal era una conquista”. Aseveró que “planteamos muy mal lo que queremos hacer, queremos un Estado más pequeño, austero y eficiente, con un gran brazo social, y pensábamos que fusionar ministerios era una buena idea. Fue un error, pedí perdón, y hoy no sólo vamos a mantener el Ministerio de la Mujer, sino que lo vamos a reforzar”.

Kast también defendió el cuestionado sistema de Administración de Pensiones, “primero porque resguarda los fondos individuales de las personas, y cuando uno hace el aporte el sistema funciona en la multiplicación de los recursos que están ahí”. No obstante, “cuando hay lagunas y no se sinceran los ingresos de las personas, no va a jubilar con lo que uno espera”.

Por ello apuesta a establecer “un sistema remozado”, en el que, entre otros puntos, “planteamos un impuesto negativo para que las personas sinceren su ingreso, cualquier persona que gane menos de 700 mil pesos va a recibir un bono del Estado”.

Mañana viernes ambos abanderados se enfrentarán en el debate radial organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), y el lunes harán lo propio en el de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), en la búsqueda de los tan anhelados votos de centro.

