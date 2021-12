Presentaron en Uruguay un alimento cannábico para mascotas

En la octava edición de la ExpoCannabis en Uruguay, un alimento para perros ha llamado la atención de quienes asistieron a la feria. Entre las miles de personas que asistieron al Centro de Eventos del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) de Montevideo, muchas de ellas ingresaron con sus mascotas y se encontraron con un producto bajo el nombre de de Netapett.

Este alimento para animales ganó el segundo premio a mejor producto de la ExpoCannabis 2021.

En un país donde la producción y el consumo de marihuana está legalizado desde 2013 y donde, desde 2019, se ha convertido en un producto de exportación, se ha abierto espacio a la comida de animales con CBD, originario de la empresa que fabrica y comercializa productos alimenticios y farmacéuticos para animales llamada Nettalife.

Según Damián Piano, el gerente comercial de la compañía, el producto es un alimento de uso diario para mascotas. Para su consumo no es necesario que estén enfermas, ya que no se trata de un alimento terapéutico. “Lo que estamos dando es un bienestar palpable, sensible a la salud del animal a través de la nutrición”, dijo.

Indicó que el alimento tiene niveles muy bajos de cannabidiol (CBD) que permiten que ese sea un alimento cotidiano, “donde no hay riesgo ni de sobredosis, ni de consumo excesivo”.

El alimento Nettapet fue una de las sorpresas de la Expocannabis uruguaya

“Te permite tener una mejor respuesta inmunológica ante cualquier tipo de padecimiento que puedas tener. Al mismo tiempo, sirve como ansiolítico, no tiene un efecto sedativo, pero sí sirve como una especie de equilibrador de la respuesta emocional del animal”, explica y agrega que “el cáñamo que tiene es una fuente de fibra muy buena”.

Netapett es solamente uno de los otros productos con base de cannabis medicinal de Nettalife, la división de salud animal del laboratorio canadiense Ramm Pharma, que se instaló en Uruguay porque la legislación “le permitía investigar, desarrollar y comercializar”. Otros productos desarrollados por la empresa son, por ejemplo, shampoo con CBD y un remedio analgésico y antiepiléptico.

“Lo que pasa con el cannabis de uso medicinal es que todo el tiempo vamos descubriendo nuevos usos. Tenemos que también desmitificar el hecho de decir que sirve para todo ya que no es cierto, no es una respuesta mágica para todo. Sí es cierto que a medida que vamos avanzando y vamos pudiendo investigar, vamos cada vez entendiendo nuevos posibles y potenciales usos”, agregó Piano.

Según él, los veterinarios que ofrecen el producto han tenido una recepción sorprendente y están conformes con los resultados del producto.

La ExpoCannabis

Durante su octava edición, la misma se desarrolló el 3, 4 y 5 de diciembre en Montevideo. Según los organizadores, es la esta plataforma de información sobre cannabis y cáñamo más importante de la industria en América Latina.

“Estamos muy felices. Es realmente una celebración de toda una industria, de todo un sector que necesita apropiarse de estos espacios para naturalizar e institucionalizar estas oportunidades que se están dando en Latinoamérica”, dijo la encargada de la exposición, Mercedes Ponce de León.

Según datos aportados por Uruguay XXI en un estudio, el sector del cannabis en Uruguay genera más de 1.000 empleos directos y en 2019 entró en una “corriente exportadora estable”. En 2020 se exportaron productos por un valor de 7,5 millones de dólares y en lo que va de 2021 por 5,2 millones.

Con información de EFE





SEGUIR LEYENDO: