La Confederación Indígena de Ecuador anunció protestas indefinidas ante la negativa del gobierno a bajar los precios de los combustibles

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, en una fotografía de archivo. EFE/José Jácome

Desde enero, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ha anunciado protestas indefinidas ante la negativa del gobierno nacional de reducir los precios de los combustibles. Leonidas Iza, presidente de la organización indígena más grande y mejor estructurada del país, dijo que esta decisión se toma porque la administración de Guillermo Lasso no les ha dado ninguna respuesta.

En dos ocasiones, las autoridades gubernamentales se han reunido con los representantes de la Conaie en mesas de diálogos para llegar a acuerdos sobre las demandas de la organización indígena. Sin embargo, a pesar de las horas de diálogo, ningún acuerdo se ha concretado, principalmente porque la Conaie exige que se congele el precio del diesel en USD 1.50 y el de la gasolina en USD 2.10. No obstante, el gobierno ha dicho que no puede ceder ante esa demanda, así lo explicó Carlos Jijón, vocero de la Presidencia, quien después de la última reunión celebrada el 11 de noviembre, dijo que Lasso ha manifestado que entiende el problema del precio de los combustibles, pero que la situación actual de Ecuador no le permite bajarlos.

A pesar de las posturas contrarias frente al precio de venta de los combustibles, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, anunció que en la mesa de diálogo hubo “coincidencias” en algunos puntos: los de créditos, manejo y control de los precios de los insumos agrícolas; el control del contrabando y la educación bilingüe intercultural.

En octubre de este año, antes de la primera movilización convocada por la Conaie y otras organizaciones de trabajadores y estudiantes, Leonidas Iza conversó con Infobae y dijo que “el Presidente tiene que responder a las demandas del pueblo y no tendrá problemas”. Un mes después, la Conaie ha decidido instalar asambleas permanentes para tomar acciones: “ Nos declaramos, desde el día de hoy, en asambleas territoriales en todos los pueblos y nacionalidades para convocar a una medida de hecho, de manera indefinida, desde el mes de enero de 2022″ , señaló Iza.

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, en fotografía del 4 de octubre de 2021. EFE/ Jose Jacome

La decisión anunciada por el presidente de la Conaie se tomó en el consejo ampliado realizado en la Amazonía ecuatoriana y luego de ocho horas de deliberación. La conclusión fue que no regresarán a los diálogos con el gobierno de Guillermo Lasso: “Ante la falta de una respuesta, ratificamos la propuesta emitida al Gobierno y declaramos: No retornaremos a ningún proceso de diálogo que no tenga resultados”, enfatizó el líder indígena.

El precio de los combustibles en Ecuador ha sido el punto neurálgico de la relación de las administraciones gubernamentales y las organizaciones sociales, principalmente la liderada por Leonidas Iza. En octubre de 2019, durante el gobierno del ex presidente Lenín Moreno, se produjeron las protestas más violentas desde el retorno a la democracia en el país andino, cuyo saldo dejó al menos 8 personas muertas, 250 heridas y más de 1.300 detenidos. Las protestas giraron en torno al decreto presidencial para la liberalización de los precios de los combustibles ordenada por el entonces presidente Moreno. Las protestas provocaron el desistimiento de Moreno que reemplazó el decreto por uno nuevo que establecía un incremento gradual de los precios de las gasolinas.

Ante los pedidos de la Conaie de que el precio de los combustibles no incremente, según lo mandado por Moreno, Guillermo Lasso congeló los precios en USD 2,55 el galón de gasolina y en USD 1,90 el galón del diésel. No obstante, la organización indígena señala que es “imposible” que los usuarios paguen ese valor, por lo que exigen la reducción de esos costos.

Primero se demandó que se fijaran los precios en USD 2,20 en el caso de la gasolina y USD 1,48 el diésel. En un comunicado del Parlamento Plurinacional, divulgado el lunes 25 de octubre se demandó que los precios se fijen en USD 2 en el caso de la gasolina y 1,50 el diésel. Los precios anteriores al decreto del ex presidente Lenín Moreno, de octubre de 2019, establecían los precios de los combustibles en 1,48 USD la gasolina y en 1,03 USD el diésel.

SEGUIR LEYENDO: