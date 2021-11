Chile: deslucida participación del favorito en las encuestas en el último debate previo a las elecciones

Los candidatos a la presidencia de Chile apuntaron a convencer a la gran cantidad de indecisos ante las elecciones del domingo

Marcado por las críticas cruzadas, el lunes se realizó el último debate televisivo previo a las elecciones presidenciales de este domingo. Analistas señalan como el perdedor de esta instancia al abanderado de la ultraderecha José Antonio Kast, quien era sindicado hasta antes del debate como uno de los favoritos para pasar a segunda vuelta junto al candidato del frente Amplio y el Partido Comunista Gabriel Boric. Expertos afirman que, ante la gran cantidad de indecisos, el panorama podría cambiar a seis días de las elecciones.

Durante dos horas y 45 minutos, los candidatos a la presidencia de Chile expusieron los puntos más relevantes de sus programas y aprovecharon para criticar las iniciativas de sus adversarios. Uno de los momentos más comentados de la cita fue el protagonizado por Boric, quien enumeró a José Antonio Kast varios puntos polémicos de su propuesta. “Subsidio sólo para familias casadas” y “obligación a una niña violada a ser madre”, criticó el diputado por Magallanes.

Por su parte Kast protagonizó otro momento polémico, al hablar de un supuesto lobby gay: “Yo no tengo ningún problema con el mundo homosexual, porque respeto profundamente la dignidad de las personas, cosa distinta es cuando se hace un lobby permanente para influir en las personas”, afirmó.

Así, analistas coinciden en destacar la participación del candidato oficialista Sebastián Sichel y el del Partido Progresista Marco Enríquez-Ominami. Aunque ambos no figuran entre los favoritos para pasar a segunda vuelta, aprovecharon la instancia para criticar a quienes marcan más en las encuestas: Kast y Boric.

Sichel fue el ganador de las primarias del sector celebradas en julio, y se mostró como el líder de una derecha moderna, apuntando a convencer a los indecisos y así pasar a segunda vuelta.

Los peor evaluados en el debate

Un bajo manejo de su programa mostró el candidato del Partido Republicano, especialmente al ser consultado respecto a las termoeléctricas. “Si lo dice en mi programa, lo rechazo. No vamos a hacer ninguna. Yo no quiero abrir ninguna termoeléctrica”, afirmó.

Kast, que en comparación a otros debates se mostró especialmente serio, en un momento hizo callar a Boric, visiblemente ofuscado.

En la oportunidad se le preguntó sobre la comparación que formuló entre la dictadura de Pinochet y la situación en Nicaragua. En referencia a las primeras elecciones democráticas chilenas de 1989, con el militar aún en el Gobierno, Kast aseguró que “no se encerró a los opositores políticos”, afirmando se le interpretó errónea o maliciosamente, porque nunca ha desconocido las violaciones a los derechos humanos.

El tema del aborto también lo incomodó. Consultado sobre su propuesta de derogar la Ley de Aborto en tres causales, dijo que “si es ley yo no tengo cómo. Hoy no tenemos una mayoría parlamentaria. Tengo que decirles a las personas que, si algún día se genera la mayoría parlamentaria en Chile, yo soy contrario al aborto. Creo en la democracia, pero si el Congreso aprueba una ley y yo no tengo la mayoría, claramente eso va a ser ley. Que yo comparta o que sea la ley que me guste, no lo comparto”.

En tanto la candidata del Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, no lució frente a sus contendores. La senadora puso énfasis en temas como la gobernabilidad, marcando diferencias con “quienes creen que solo a partir de la agitación social van a llevar adelante transformaciones, o aquellos nostálgicos de la dictadura”, en alusión a la defensa de Pinochet manifestada por José Antonio Kast. Agregó que “para nosotros es fundamental que esta gobernabilidad este acompañada de reglas claras en que terminemos con los abusos en los que son permanentemente víctimas: los ciudadanos y ciudadanas”, aclaró.

La senadora defendió sus propuestas económicas, indicando que “es absolutamente clara en que vamos a empezar desde el primer día en una campaña fuerte de una promoción del sindicalismo en nuestro país”.

Asimismo, defendió el legado de la Concertación de centroizquierda que gobernó el país y de la que formó parte su partido, aunque éste no fue un tema eje de su campaña. “Somos herederos de esa Concertación que ha logrado reducir la pobreza, que ha dado estabilidad, que ha dado gobernabilidad”, aseguró la senadora.

En este escenario, Marco Enríquez-Ominami aprovechó su experiencia frente a las cámaras (es cineasta y postula por cuarta vez a la presidencia de Chile) para dirigirse a sus contendores. El abanderado progresista tildó al Kast de “doctor miedo”, pues a su juicio “Ha manipulado esta elección con propuestas de miedo”. “Es una anormalidad que usted pase a segunda vuelta”, dijo en una sus intervenciones, afirmando de paso: “Cuando polariza José Antonio Kast, ahuyenta la inversión extranjera, y cuando el encargado económico de Boric dice que quiere ‘meter inestabilidad’, también ahuyenta”, sostuvo.

José Antonio Kast fue quien salió peor parado según los analistas

Por su parte el candidato de la centroderecha Sebastián Sichel también lo apuntó al líder republicano señalando que “tenemos que dejar de hablar del pasado, y citar a Pinochet me parece un error”.

Boric también criticó al ultraderechista, al dar lectura a algunos pasajes de su programa de gobierno: “Aquí hay una serie de actos discriminatorios que ponen en riesgo avances que han sido sustantivos en materia de respeto a los Derechos Humanos de todos y todas. Acá lo importante es que necesitamos un presidente de todos los chilenos (...), que sea capaz de escuchar. ¿Han visto a José Antonio Kast pactar con alguien que piense diferente?”.

La reciente acusación reflotada contra Boric por acoso sexual también salió al debate. Al respecto, dijo que “estoy totalmente disponible a toda investigación, ya sea en sede judicial o en base a los protocolos que han establecido nuestras compañeras feministas. Yo no tengo nada que esconder, que jamás he cometido acoso, y tengo el deber de reflexionar respecto de situaciones machistas que podamos haber cometido en el pasado, que tanto antes como hoy no son correctos (...). No hay hoy una acusación presentada, pero estoy totalmente disponible para cualquier tipo de investigación porque no basta que yo afirme mi inocencia, se le tienen que entregar todas las garantías a quienes se han sentido y han sido víctimas de acoso, abuso o maltrato”.

Por su parte el abanderado de la Unión Patriótica, Eduardo Artés, emplazó al candidato del FA sobre Nicaragua: “Es divertido hablar sobre Nicaragua, como lo hace Boric, y decir que el PC se ha alineado, pero gran cantidad de jóvenes de las Juventudes Comunistas (JJ.CC.), y candidatos a diputados están apoyando la candidatura mía a partir de las declaraciones que usted ha hecho”.

Existe un séptimo candidato a la presidencia de Chile. Se trata del representante del Partido de la Gente Franco Parisi, quien ha hecho la totalidad de su campaña por medios digitales ya que reside en Estados Unidos, gracias a un vacío legal que le permite postular a La Moneda sin estar en el país.

