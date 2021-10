Una minera peruana inscribió más de 200 mil hectáreas para su explotación en el sur de Chile

Más de 200 mil hectáreas fueron inscritas por una empresa peruana en el sur de Chile

Más de 200 mil hectáreas repartidas en cuatro regiones del sur de Chile fueron inscritas como propiedad minera por parte de la empresa peruana Hochschild Mining, misma entidad que lidera el proyecto para la extracción de Tierras Raras en Penco, comuna de Bio Bío. Por ahora, el proyecto continúa a la espera de la Evaluación de Impacto Ambiental por parte de las autoridades chilenas.

La firma no es una desconocida en el territorio chileno. De hecho, desde el 2015 su nombre circula vinculado al proyecto Biolantánidos que, en líneas generales, consiste en el manejo de depósitos encontrados en Penco que tienen propiedades magnéticas permanentes, lo que les permite ser usados en el desarrollo de tecnología para vehículos y maquinaria eléctrica, turbinas eólicas y otros. Hochschild Mining, es una empresa con presencia en otros países del continente como México y Argentina, que cotiza en la Bolsa de Londres.

Vecinos de la zona reclaman y denuncian que se sienten afectados por la posible instalación de la empresa peruana, advirtiendo que la estrategia de la firma es asegurarse el control de dichos minerales. Así lo declaró el ingeniero Rodrigo Vera, integrante del Comité de Expertos de la Unión Comunal de Junta de Vecinos de Penco. “Lo que hace la empresa como estrategia es asegurarse estos minerales para ellos desde un plan estratégico desde estos yacimientos mineros. Ellos indican que hoy día están evaluando pero no tienen relación con Penco, pero la pregunta es “si los vecinos de los sectores rurales tienen que estar hoy día de una estrategia de desarrollo productiva de una empresa o es el Estado el que tiene que dar las garantías y la tranquilidad de lo que está bajo su terreno”.

El dirigente agrega que desde hace tres años los vecinos han detectado la aparición de monolitos en predios rurales cercanos a Tomé y que la población está preocupada por la posible contaminación que pudiera causar la explotación de los proyectos mineros.

En la imagen, la demarcación de los terrenos inscritos por la empresa peruana en el sur de Chile

En tanto el gerente de sostenibilidad de Biolantánidos, Sebastián Rojas, declaró a medios locales, que la firma sí ha solicitado 243 concesiones, las que equivalen a 200 mil hectáreas inscritas a nombre de la propiedad en las regiones de Maule, Nuble, Bio Bío y Araucanía, estas dos últimas intervenidas por el Estado de Emergencia aplicado por el gobierno de Sebastián Piñera para frenar la violencia en la zona.

Rojas afirma que pese a la extensión de los terrenos y número de concesiones solicitadas, no tiene relación con algún interés para explorar o explotar los sectores. “La gestión de propiedad minera no tiene relación alguna con que vaya a haber un proyecto a futuro, son inscripciones habituales que pueden ser en virtud de futuros y eventuales intereses que podrían tener para conocer o descartar. (…) Aclarar que la propiedad minera es una concesión que se inscribe y uno no puede hacer nada hasta tener por lo menos el visto bueno del propietario superficial”, aclaró.

La historia de Hochschild Mining es de larga data. La firma comenzó a funcionar en 2011 en Chile de la mano de Mauricio Hochschild. Una década más tarde expandía sus operaciones a Bolivia y comenzó sus operaciones en Perú en 1925. El 2006 abrieron sus oficinas de exploración y comenzó proyectos en Perú, Argentina, México y Chile. Ese mismo año comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Londres, generando ingresos por 515 millones de dólares.

SEGUIR LEYENDO: