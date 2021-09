Ecuatorianos varados en Argentina: las restricciones en los vuelos les impiden retornar a su país

Viajeros llegan al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Desde hace cinco años, Daniela –que pidió la reserva de su apellido– vive en Argentina. Ella es una periodista ecuatoriana que ahora quiere regresar a su país pero no puede hacerlo. Aunque compró un boleto de avión en junio, la anterior semana la aerolínea canceló su vuelo y, pese a que le han anunciado una reprogramación en su viaje, esta podría cambiar o cancelarse. Daniela debe regresar al Ecuador antes de que finalice septiembre, pues no podría enfrentar otro mes de gastos. Como ella, cientos de ecuatorianos están atrapados y no encuentran una solución para salir del país.

Muchos ecuatorianos llegaron a la Argentina con la intención de disfrutar de una cultura europea, de una calidad de vida internacional y de un sistema educativo privilegiado. Pero el sueño se volvió insostenible desde que las consecutivas devaluaciones dispararon la distancia entre los salarios y los precios de los productos básicos de consumo. Por ejemplo, según un informe de la Universidad Católica Argentina, una familia de cuatro miembros necesita USD 600 para cubrir una canasta básica mientras el salario básico está en USD 500 .

Solamente en el 2020, en lo que va del gobierno de Alberto Fernández, el salario básico ha retrocedido cinco puntos porcentuales en comparación con la canasta básica lo que significa que cada vez se puede comprar menos con lo que se percibe como salario.

Esto que fue agravado por la pandemia ya fue advertido por la Organización Internacional del Trabajo: al menos el 20% de los trabajadores en cualquier lugar del mundo viven condiciones de pobreza moderada o extrema.

Según las cifras del Consulado del Ecuador en Argentina, son al menos unos 3 mil ecuatorianos que residen actualmente en el país albiceleste y que viven mayoritariamente en Buenos Aires, ciudad universitaria, cultural y centro del poder político argentino.

Frente a esta desalentadora realidad, los ecuatorianos que fueron en busca de estudios, capacitaciones y experiencias culturales quieren regresar a su país con la incertidumbre de no poder hacerlo por las constantes alzas en los precios de los boletos de avión que hacen imposible la compra en las aerolíneas.

Argentina se convirtió en el único país del mundo que establece cupos a las aerolíneas para vender boletos de avión. La restricción consiste en permitir un máximo de 600 pasajeros por aerolínea para la entrada de vuelos internacionales, con un equivalente para la salida de pasajeros por razones logísticas. Esto impide que las aerolíneas puedan vender libremente los boletos y cumplir con una creciente demanda de clientes insatisfechos.

Como parte de las medidas para contener la pandemia del COVID-19, el gobierno argentino ha aplicado restricciones a los vuelos desde y hacia el país. A través de la Dirección Nacional de Migraciones y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el gobierno establece un cupo diario en los vuelos por ello se han reducido drásticamente gran parte de los arribos y salidas por vía aérea.

Argentina es el tercer país en Sudamérica en aplicar el esquema completo de vacunación anti COVID-19, con el 57,6% de personas inmunizadas, aunque todavía está muy por debajo de Uruguay con el 75% y Chile el 73%, lo que representa inmunidad de rebaño. Ecuador y Panamá están por debajo de Argentina con 54%. Por eso no se entienden las decisiones migratorias adoptadas por el gobierno de Alberto Fernández.

Personas usan tapabocas mientras caminan por la estación ferroviaria de Constitución en Buenos Aires, Argentina. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Daniela publicó su caso en un grupo público de Ecuatorianos en Argentina en Facebook, con 4.000 integrantes, que se creó para reunir a los ecuatorianos que no han podido salir del país debido al cierre de los aeropuertos. Inmediatamente otros de sus compatriotas compartieron sus experiencias. En algunos casos, las aerolíneas (principalmente Avianca) han reprogramado sus vuelos hasta tres veces. Las nuevas fechas para volar difieren del día para el que se adquirió el boleto hasta con un mes.

Uno de los principales problemas que enfrentan los viajeros es que las aerolíneas venden los boletos sin la seguridad de que el viaje se vaya a realizar, lo que provoca que se den cambios de último minuto. Además, la alta demanda se ha visto reflejado en los costos de los pasajes aéreos.

Liz Villamarín es otra ecuatoriana que vive en Argentina desde hace 9 años. Liz contó a Infobae que llegó al país para estudiar, pero decidió quedarse porque se “encariño con la gente”. A pesar de lo anterior, ha decidido retornar al Ecuador por dos razones: la situación económica que afronta Argentina y la necesidad de reencontrarse con los suyos. Sin embargo, a pesar de comprar su boleto de retorno con anticipación, el vuelo ha sido cancelado tres veces y aún no tiene una fecha definida para poder viajar.

“El tema de la pandemia tocó las fibras emocionales más profundas con respecto a la familia, me vi en la necesidad emocional de estar con los míos”, contó Villamarín a Infobae. Sobre la economía, la ecuatoriana mencionó que esta ha ido decayendo por lo que “cada vez se vuelve más complicado poder proyectar un futuro”.

Esta última también es la razón por la que Daniela decidió despedirse de Argentina: “Yo decidí irme porque la situación en la que dejó al país el gobierno de Macri más este año y medio de pandemia ha hecho imposible seguir luchando”. La periodista ecuatoriana contó a Infobae que “la inflación te come la cabeza” y que dijo que “ la situación en Argentina para quienes no tenemos un trabajo estable es realmente asfixiante, imposible ”.

Infobae contactó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (Cancillería) del Ecuador para conocer la posición institucional sobre el caso de los ecuatorianos en Argentina. Desde el Viceministerio de Movilidad Humana se pronunciaron diciendo que “ el problema en Argentina son los cupos reducidos de ingresos aéreos que tiene el gobierno argentino. Eso ha generado que las aerolíneas deban cancelar la mayoría de vuelos y posterguen los retornos de nuestros connacionales. Uno de los mayores problemas es con Avianca. Estamos buscando formas de atender el tema con la Embajada en Argentina ”.

A pesar de lo anterior, los ecuatorianos en Argentina han buscado opciones para poder retornar a su país de origen. Carola Cabrera, reside en Argentina desde hace 8 años, y aunque no necesita volver al Ecuador ha gestionado varios vuelos de retorno para sus compatriotas que desean regresar al país. Cabrera explicó a Infobae que ya se han realizado 10 vuelos de repatriación y se planea uno para el 15 de septiembre de este año.

Publicación que anuncia un posible vuelo de retorno para ecuatorianos que están varados en Argentina.

Más de 1.000 ecuatorianos han podido retornar, desde que inició la pandemia, gracias a los vuelos gestionados por Cabrera que han sido avalados por el Consulado de Ecuador en Argentina y operados por las aerolíneas ecuatorianas Tame y Aeroregional. Para que el vuelo de septiembre se concrete, se necesitan al menos 90 pasajeros. El costo de este vuelo es de USD 750 por persona.

Cabrera explica que además de las razones de índole familiar y las provocadas por la economía argentina, varios ecuatorianos deciden retornar porque son estudiantes que, por el momento, reciben clases de forma telemática y prefieren volver al país para recibirlas desde sus hogares.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina y la Dirección Nacional de Migraciones del mismo país, entre 2010 y 2018, al menos 23 mil ecuatorianos se radicaron de forma permanente o temporal en distintas ciudades argentinas como Córdoba o Mendoza, sin embargo Buenos Aires resulta el destino preferido. Sin embargo, tras el impacto de la pandemia queda un 51% de personas que viven en la conurbación bonaerense son pobres y, de estas, el 15% es indigente.

