Ecuador: drogaron y robaron a un ex concursante de MasterChef

Al competidor de la segunda temporada lo drogaron y le robaron sus materiales de trabajo (Foto tomada del Instagram de Cristhian Barragán).

Cristhian Barragán, participante de la segunda temporada de MasterChef Ecuador, fue víctima de un robo en su vivienda en Guayaquil. El suceso ocurrió el domingo, 20 de junio, coincidente con la celebración del Día del Padre.

En la segunda temporada de la adaptación al Ecuador de la franquicia de origen inglés, hubo 21 competidores de los cuales Barragán fue el cuarto en ser eliminado. Erika Vélez, presentadora del programa de telerrealidad, aseguró que esta podría ser la causa por la que el público no lo recuerde. Vélez pidió a sus seguidores en las redes sociales que apoyen a Barragán consumiendo sus servicios de catering para apoyarlo a recuperarse del robo.

En el incidente, que resulta todavía confuso, Barragán solo advierte que habría perdido sus instrumentos de trabajo en su propia casa, que habría sido narcotizado en contra de su voluntad, presumiblemente con escopolamina, una sustancia utilizada habitualmente para anular la voluntad de las víctimas en casos de secuestro y robo a domicilio.

Barragán se culpa de lo sucedido y pidió apoyo a sus seguidores en sus propias redes sociales para que participen en una colectiva pública para conseguir los USD 3.500 que le permitan recuperar las dos cámaras fotográficas, la computadora portátil y otros equipos que habría perdido el mismo Día del Padre, en su propia casa.

Inmediatamente después del robo, Barragán fue asistido por su padre, que lo llevó a un centro médico para atender su desintoxicación. En las declaraciones hechas por Barragán no se menciona haber sido víctima del uso de la violencia u otro tipo de daños. Tampoco mencionó que haya presentado una denuncia en la Fiscalía del cantón para que iniciara una investigación.

Barragán solamente ha contado levemente su experiencia, ha pedido la participación de sus seguidores en un crowdfunding, ha agradecido por las muestras de apoyo que ha recibido y ha confirmado que ha colectado 650 dólares americanos hasta el día de hoy.

En una actualización publicada el 23 de junio, Barragán aseguró que “mi departamento está arreglado”, insinuando que fue averiado. También agregó que tras tres días de convalecencia “ya no me siento tan mareado como estaba antes”. Luego volvió a culparse diciendo “esta es una cosa que no va a volver a suceder”. Y agradeció prometiendo: “Voy a recompensar a cada uno de ustedes con algo maravilloso. Los voy a sorprender”

Al margen del programa de gastronomía, Cristhian Barragán ofrece actualmente servicios de fotografía y administración de redes sociales.

Según la legislación penal del Ecuador, se considera como hurto a la sustracción de una cosa ajena ejecutada por una persona sin ejercer violencia, amenaza o intimidación en la persona propietaria de la cosa sustraída o fuerza en esas cosas. Estos casos se sancionan con una pena privativa de libertad de seis meses a dos años.

La misma ley penal del Ecuador distingue al robo del hurto como la acción de sustracción de una cosa ajena ejecutada con amenazas o violencia. Además, esta coerción debe tener lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo o después de cometido para procurar impunidad. Estos casos se sancionan con una pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Algunos de los concursantes de MasterChef Ecuador protagonizan polémicas después de que el concurso concluyera. En junio de 2020, el ganador de la primera temporada, Beto Larco, aseguró haber firmado un contrato con la televisora que transmitió el programa, cuyo contenido obstaculizaba su desempeño profesional con posterioridad a la conclusión del programa. La televisora nunca ofreció explicaciones a la opinión pública. A los reclamos se sumó Sharon Cortez, otra concursante de la misma temporada.

SEGUIR LEYENDO: