Tras el arresto de otro candidato a presidente, la ONU instó al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua a que libere a todos los presos políticos

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, habla junto a la primera dama y la vicepresidenta Rosario Murillo (Foto: AP Foto/Alfredo Zuniga)

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana (OACNUDH) instó este lunes al Gobierno de Nicaragua a “liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente” en el país, tras el arresto del quinto precandidato opositor a la Presidencia.

“La prisión por 90 días, sin control judicial efectivo y sin poder contar con abogados de confianza en audiencia viola” los derechos humanos, indicó el organismo especializado del sistema de Naciones Unidas con sede en la Ciudad de Panamá.

La OACNUDH hizo este pronunciamiento “ante la detención del 5º precandidato presidencial” en Nicaragua, en referencia al periodista y opositor nicaragüense Miguel Mora.

El empresario periodístico Miguel Mora (Foto: EFE/ Jorge Torres)

“Es inaplazable que se permita el contacto de todas las personas detenidas con sus familias. Finalmente, el Gobierno debe garantizar el tratamiento médico que requieran e investigar sin dilación las alegaciones de malos tratos cometidos durante las detenciones”, expresó la OACNUDH.

Mora fue arrestado anoche y se convirtió en el quinto aspirante a la Presidencia por la oposición en ser encarcelado a menos de cinco meses de las elecciones en las que el presidente Daniel Ortega, en el poder desde el 2007, busca una nueva reelección.

Propietario y exdirector del canal de televisión 100% Noticias, clausurado por el Gobierno en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018, Mora lanzó su precandidatura el 6 de marzo pasado, y ya estuvo preso entre diciembre de 2018 y junio de 2019 acusado de “conspiración para cometer actos terroristas”, entre otros.

La aspirante a la presidencia de Nicaragua que está con prisión domiciliaria, Cristiana Chamorro (Foto: REUTERS / Carlos Herrera)

La primera detenida, el 2 de junio pasado, fue la también periodista Cristiana Chamorro, de 67 años, la figura de la oposición con mayor probabilidades de triunfo en las presidenciales. Es acusada por los delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos.

El segundo fue Arturo Cruz, ex embajador en EE.UU. entre 2007 y 2009, y el primero en ser acusado bajo la “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”, aprobada con carácter urgente el 21 de diciembre pasado durante una sesión extraordinaria.

Esa polémica ley inhabilita las candidaturas de aquellos nicaragüenses que aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado y sus ciudadanos, y los considera “traidores a la patria”.

Esa norma también se están aplicando a los otros dos aspirantes presidenciales opositores detenidos: el académico Félix Maradiaga y el economista Juan Sebastián Chamorro.

Los precandidatos presidenciales han sido detenidos en medio de una ola de arrestos que incluye a dos ex vicecancilleres, dos históricos ex guerrilleros sandinistas disidentes, un ex dirigente empresarial, un banquero, cuatro activistas y dos exc olaboradores de una ONG.

Con información de EFE

