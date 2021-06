Perú: el Poder Judicial analiza este lunes el pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori

El conjunto ‘Tricolor’ no pudo sacar ventaja ante los ‘Incas’ y puso en espera su clasificación a los cuartos de final del certamen.

“El Barcelona deberá reestructurar 525 millones de euros de deuda si desea asegurarse la renovación de Lionel Messi”

El presidente de La Liga, Javier Tebas, informó que no permitirá “normas ad hoc” para garantizar la continuidad del rosarino en el Culé. “Cuando la economía del fútbol ha cogido una pulmonía, no ha podido o no ha querido reducir salarios para asumir esa pérdida de ingresos”, analizó el directivo