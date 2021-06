Joven ecuatoriano devolvió USD 5.000 que le depositaron en su cuenta bancaria por error

El joven ecuatoriano devolvió USD 5.000,00 al banco luego de que depositaran ese valor en su cuenta por error. Foto: Tomada de redes sociales

Steeven Prado Camacho es un joven ecuatoriano que ha sido felicitado en redes sociales por su honestidad. Steeven estaba de viaje cuando recibió una llamada de su banco. Había recibido por error un depósito de USD 5.000. El joven que solo tenía USD 3,00 en su cuenta no se percató del misterioso depósito hasta que fue notificado por su banco sobre la equivocación.

El joven, que vive en Balsapamba, una parroquia ubicada en el subtrópico del cantón San Miguel, en Bolívar, a casi cinco horas y 300 kilómetros de Quito, contó en sus redes sociales que luego de ser notificado viajó durante una hora a Caluma, una ciudad ubicada a 43 kilómetros de su lugar de residencia. Allí, se acercó a la institución financiera y realizó el trámite para devolver los USD 5.000 que estaban en su cuenta.

“Me puse en el puesto de la persona afectada. Qué tal si era un familiar mío que trabajó durante años para reunir ese dinero y que quizá se iba a comprar un carrito o era un préstamo del banco para ponerse un negocio”, señaló Steeven, según reportaron medios locales.

En la publicación en redes, Steeven adjunta varias fotografías donde se puede observar que los USD. 5.000 sí estaban en su cuenta. El joven fue enfático en decir: “Para los ‘vivos’ seré tonto porque devolví el dinero, pero yo no soy ese tipo de persona, mi familia me crió tan bien, que aunque necesitemos dinero, si no es de uno ni lo toco”.

Steeven Prado solo tenía USD 3,00 en su cuenta bancaria. En redes sociales han felicitado su honestidad. Foto: Tomada de redes sociales.

En redes sociales, la historia de Steeven se ha replicado al menos 10 mil veces. Entre los centenares de comentarios, los usuarios han felicitado el accionar del joven, sobre todo considerando la situación económica que vive el país producto de la pandemia por el COVID-19.

“Todavía existen personas de buen corazón. De mil existe uno”, escribió una usuaria. “Es lo que un hombre hace” y “Bien, amigo. Dios lo bendiga siempre por ese corazón suyo”, son algunos de los comentarios que felicitan a Steeven.

El joven bolivarense invitó a otros a “ser más leal, más honesto, más humilde, ayudar al prójimo y confiar en que Dios en su tiempo hará lo suyo. Bendiciones Familia”.

La acción de Steeven sucede en medio de la crisis económica que enfrenta el Ecuador. Actualmente, y producto de las medidas restrictivas para tratar de contener la pandemia, la tasa de desempleo en Ecuador alcanza el 5,8%. Los jóvenes entre 24 y 35 años y las mujeres son los más afectados por el desempleo, según reveló una encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

¿Cómo actúa el sistema financiero en estos casos?

Historias como las de Steeven no son nuevas para el sistema financiero. Los errores en transferencias interbancarias y depósitos suelen suceder. En estos casos, la persona que realizó el depósito erróneo debe notificar al banco y presentar un requerimiento para iniciar la devolución de esos fondos.

El banco, una vez enterado del error, procede a notificar al cliente que recibió el dinero por equivocación. El cliente que recibió un depósito equivocado tiene la potestad de decidir devolver o no el dinero luego de la notificación que recibe de la institución financiera, puesto que esta no puede retirar los fondos sin la autorización del titular de la cuenta.

En caso de que el cliente no quiera devolver los fondos, se pueden iniciar acciones legales donde el cliente deberá justificar por qué y de dónde provino el dinero. Es decir que si Steeven no devolvía el dinero se enfrentaría a un proceso legal para reparar al dueño del dinero.

