El Gobierno de Perú no vacunará a su selección antes de la Copa América

Futbolistas de la selección peruana en un partido contra Chile el pasado 13 de noviembre (REUTERS/Iván Alvarado)

El Gobierno de Perú anunció este jueves que no vacunará a los integrantes de la selección nacional de fútbol antes de la Copa América y dijo que si se desea hacerlo con las dosis de Sinovac que ofrece la Conmebol tendrá que ser en otro lugar, porque ese laboratorio no tiene autorización en el país.

“Lo que no podemos hacer es romper las reglas y autorizar el ingreso de las vacunas que envía la Conmebol, que no están registradas en el Perú”, declaró el ministro de Salud, Óscar Ugarte, en la emisora RPP Noticias.

Ugarte dijo que recibió una notificación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para que los seleccionados sean vacunados, pero una comisión especial determinó que se debe respetar el cronograma de inmunización establecido en el país, que comprende al personal sanitario, militares, policías, bomberos y adultos mayores de 65 años, además de personas con enfermedades preexistentes.

Perú ha vacunado hasta el momento a más de 3 millones de personas, más de un millón de ellas con dos dosis, con el suero de los laboratorios Pfizer, Sinopharm y AstraZeneca.

En ese sentido, los integrantes de la selección iban a ser vacunados el pasado 13 de mayo, pero ese proceso se suspendió ese día después de conocerse que iban a recibir dosis de Pfizer, ya que Sinovac no está autorizada por el ente regulador nacional.

Este detalle causó indignación en el país al considerar que el combinado nacional intentó saltarse los turnos de vacunación, mientras que el seleccionador Ricardo Gareca señaló la semana pasada que la inmunización era “una decisión personal” y que, en su opinión, “hay prioridades, sobre todo la gente más vulnerable”.

Este jueves, el ministro Ugarte consideró que ahora se ha dado “una decisión arbitraria de la Conmebol, que no tiene base científica”, al determinar que los jugadores sí deben ser vacunados de manera obligatoria antes de la Copa América.

“Si quieren hacerlo, lo pueden hacer, pero no con vacunas que no entren al país porque no están registradas. La selección, si está obligada, se desplaza a otro país y (que) se vacune. No hay problema con eso”, remarcó.

Medios locales informaron este jueves que la Conmebol envió un comunicado a las federaciones nacionales para informarles que sus plantillas deberán recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 como “condición ineludible” para participar en la Copa América que, en principio, debe disputarse en Argentina.

Por su parte, el jefe del gabinete de ministros argentino, Santiago Cafiero, informó que su país ha presentado a la Conmebol protocolos sanitarios para la disputa de la Copa América que son más estrictos que los de la próxima Eurocopa.

Cafiero detalló que entre los requisitos hay aspectos que tienen que ver con la vacunación de las delegaciones y con “reducir mucho la presencia” de la gente que llegue.

La Copa América se iba a disputar en Argentina y Colombia entre el 13 junio y el 10 de julio próximos, pero la Conmebol anunció que los partidos programados en suelo colombiano, entre ellos la final, serían relocalizados por la crisis social que atraviesa ese país.

Perú era una de las selecciones que iba a disputar el Grupo B de la Copa América en sede colombiana, junto con Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela.

(Con información de EFE)

