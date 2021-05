El misterio de la joven de 19 años desaparecida desde hace 6 meses camino al norte de Chile

La joven Thiare Elgueda está desaparecida desde noviembre del año pasado.

En un completo misterio se ha convertido el paradero de una joven chilena de 19 años, quien desapareció durante los primeros días de noviembre del año pasado cuando se dirigía a visitar a una amiga en el norte de Chile.

La joven fue identificada como Thiare Elgueda Acuña, y desde que se le perdió su rastro, tanto su familia como las autoridades han desplegado diferentes operativos por el norte de Chile para descifrar el misterio detrás de su desaparición ocurrida en la zona de La Hacienda San Pedro, ubicada en la comuna de Copiapó, en la Región de Atacama.

El inicio del caso se remonta al 2 de noviembre del 2020, cuando Thiare le comunicó a su madre, Evelyn Acuña, que se trasladaría desde la ciudad de Copiapó a Caldera, ubicada a 707 kilómetros al norte de Santiago, a visitar a una amiga para regalarle un televisor.

Momentos después, en esa misma jornada, Thiare se trasladó hasta la casa de una prima, y allí solicitó un transporte vía aplicación para ir al terminal de buses para iniciar su viaje, pero este móvil nunca llegó. En un segundo intento, según su madre, “(su prima) me dijo que la fue a buscar otro, pero ella no vio el auto, no vio la patente o el modelo”.

Sin embargo, este segundo automóvil no fue abordado y ella se habría dirigido en un colectivo hasta la salida norte de la ciudad de Copiapó. No existe mucha claridad de lo que sucedió después.

Se cree que Thiare comenzó a hacer dedo en la Ruta 5 Norte, con el objetivo de llegar a su destino, Caldera. Un chofer en el camino la habría subido a su auto y la trasladó hasta el sector de San Pedro. Este individuo fue el primer sospechoso del caso, pero este ha cooperado con las indagatorias y su relato sería verosímil hasta el momento.

En San Pedro, Thiare habría hecho una última llamada a su amiga antes que se le acabara la batería. Allí, Thiare le dijo que iba en camino a Caldera, y después de esto no se supo más de ella.

La investigación policial en Chile continúa para encontrar el paradero de Thiare Elgueda.

Vehículo y hallazgo de vestimentas

Tras su desaparición, la investigación se ha centrado en distintos “objetos de interés”. El pasado 30 de abril, por ejemplo, la Fiscalía de Atacama entregó un nuevo antecedente en el caso que la llevó a tener en la mira a un vehículo particular.

Una serie de cámaras de vigilancia captaron a un vehículo sospechoso que se detuvo en las cercanías del sector de la Hacienda San Pedro. Según la fiscal Andrea Díaz, “este detallado trabajo llevó a centrar el interés en un vehículo del cual se pudo rescatar una imagen, pero no su patente. Móvil que se habría detenido en el paradero a la hora en que permanecía Thiare en el lugar, antecedente que está siendo investigado hace varios meses”.

Otra información clave se ha añadido al caso ocurrió en las últimas horas, luego que se descubriera el fin de semana pasado una serie de prendas que fueron encontradas en una zona cercana a la ciudad de Copiapó. El hallazgo de la ropa fue realizado por una persona que caminaba por el lugar, elementos que luego fueron reconocidos por la familia de Thiare.

Tras este hallazgo, el fiscal adjunto de Copiapó, Ariel Guzmán, sostuvo que “la ropa será sometida a amplios peritajes científicos por parte de especialistas de la Policía de Investigaciones (PDI), mientras que ya ordenó otras diligencias paralelas a la Brigada de Homicidios de la PDI”.

En tanto, la madre de Thiare comentó ante este hallazgo que “antes pasamos por ese lugar y no estaba esa ropa ahí”, y que por esto ella cree que “alguien lo puso ahí, yo creo que es para despistar lo que tiene la PDI”.

Personas investigadas

Las diligencias también se han centrado en “sujetos de interés” que están siendo indagados por los equipos especializados. El primero de ellos sería la expareja de Thiare, quien habría mantenido comunicación con la joven desaparecida el mismo día de su extravío.

A pesar de esta comunicación, no se ha logrado establecer un nexo significativo en la pérdida del rastro de la joven, aunque no se descarta “absolutamente nada de lo que diga la familia”.

Además, un chofer de un bus también fue “sujeto de interés”, luego que este se encontrara con Thiare en el camino, pero no dejó que ella se subiera a la máquina porque no tenía el dinero para el pasaje. Este bus, al no contar con planilla de pasajeros, no se puede confirmar o descartar que haya abordado el autobús.

SEGUIR LEYENDO