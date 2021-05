Renunció Mirta Gusinky, la senadora paraguaya que se vacunó contra el coronavirus de forma irregular

Mirta Gusinky

La senadora paraguaya Mirta Gusinky, del gobernante Partido Colorado, presentó este lunes su “renuncia indeclinable” en una carta remitida al presidente del Congreso, Óscar Salomón, tras la presión y las críticas ciudadanas por haberse vacunado contra el COVID-19 antes de que le tocara a su franja de edad.

Gusinky había enviado este lunes otra misiva a Salomón en la que se disculpaba por su comportamiento y ponía su cargo a disposición de la plenaria, al mismo tiempo que justificaba la vacunación por su estado de salud y pedía a los legisladores que se pusieran en su lugar.

Pocas horas después, la política conservadora presentó su renuncia, “en vista a la exposición, el grado de estrés y la exigencia de la ciudadanía” hacia su conducta.

Gusinsky recalcó en la nota que su dimisión no responde a estar involucrada en algún “acto de corrupción” sino a “faltar a la verdad”, ya que en un primer momento negó haberse vacunado.

Sin embargo, los registros de vacunados del Ministerio de Salud son públicos y accesibles, y en ellos aparecía que la ya ex senadora había recibido una dosis de AstraZeneca el 20 de abril.

El pasado viernes, durante la conferencia de prensa semanal, las autoridades sanitarias confirmaron su vacunación, que tuvo lugar en su propio domicilio con una de las brigadas sanitarias que acuden a los hogares de las personas con problemas de movilidad.

Gusinky, de 73 años, estaba por debajo de la franja de edad a la que se dirige en la actualidad la campaña de vacunación, que se encuentra en fase de inmunización de las personas de 75 años y más.

En su renuncia, la ex senadora volvió a pedir disculpas a la ciudadanía y señaló que durante toda su etapa como legisladora había cumplido “a cabalidad” con sus compromisos y deberes.

“He trabajado con mucha dedicación para que los proyectos de leyes favorezcan a la mujer paraguaya. Infelizmente, mi suplencia no la ocupa una mujer”, expresó Gusinky en su renuncia, ya que su banca la ocupará Ramón Catalino Retamozo, ex director de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP).

El Ministerio de Salud anunció este lunes que investigará la vacunación irregular de unas 500 personas, entre los que se encuentran varios políticos.

El ministro de Salud, Julio Borba, aseguró que “no va a haber ningún tipo de diferencia” en los procesos administrativos.

(Con información de EFE)

