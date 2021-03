Las arengas machistas de un alcalde contra las “mujeres solteronas” para defender a Evo Morales

El exabrupto de un gobernador boliviano contra las "mujeres solteronas"

El alcalde de la ciudad boliviana de Monteagudo, Ronald Aramayo, hizo referencia al incidente que tuvo al ex presidente Evo Morales como protagonista a su llegada al lugar. En un acto de campaña -junto al ex jefe de Estado-, el gobernante local minimizó la protesta contra Morales y afirmó que el rechazo contra él fue de parte de cuatro o cinco mujeres, a las que calificó de “solteronas”.

“Lamentablemente cuatro, cinco señoras solteronas, discúlpenme las señoras solteronas, que hoy vienen y nos botan huevos. No tienen quién los huevee. Es lamentable que por cuatro, cinco personas hacen quedar mal a una región, a un municipio”, expresó Aramayo ante la mirada de Morales, que se encontraba sentado en una silla en el escenario, y mientras que se escuchaba el repudio de una parte de la gente presente.

“Nosotros, los alcaldes cabeza blanquita, pero jóvenes, vamos a tener que atender a esas señoras”, agregó Aramayo en el acto del Movimiento al Socialismo (MAS).

El ex presidente de Bolivia Evo Morales fue recibido este jueves con abucheos y “huevazos” en Monteagudo, en el departamento de Chuquisaca, donde un grupo de personas intentó impedir el paso de la caravana en la que se desplazaba el también líder del gubernamental MAS.

A la salida del aeropuerto Apiaguaiki Tumpa en Monteagudo, la caravana en la que iba Morales fue atacada por los pobladores que portaban banderas y carteles rechazando la presencia del ex mandatario.

Evo Morales fue abucheado en Monteagudo





Por momentos se tornó tensa la situación, los pobladores bloquearon y atacaron a por lo menos dos vehículos de la caravana mientras lo acusaban de “pedófilo” y “violador”, en referencia a unas denuncias por supuesto estupro y trata y tráfico de personas en contra del ex mandatario que finalmente no prosperaron en la Justicia.

Varias mujeres que lideraron las protestas aclararon que su rechazo a Morales no “es una cuestión contra el MAS”, partido al que dicen que apoyan, e incluso señalaron que el ex presidente “no deja trabajar a Luis Arce como presidente”.

Posteriormente Morales estuvo en un evento de campaña en un centro deportivo, donde pidió el apoyo para el candidato a gobernador Juan Carlos León, y al terminar tuvo que ser escoltado por los militantes del partido ante las protestas de los pobladores que rechazaron su presencia.

El ex jefe de Estado se mostró permanentemente activo antes y después de la campaña para las elecciones subnacionales como líder del MAS y su visita a Monteagudo forma parte de las actividades de su partido de cara a la segunda vuelta de los comicios para elegir al gobernador de Chuquisaca.

En diciembre pasado, cuando apenas empezaba la campaña por las subnacionales, Morales recibió un sillazo en una reunión del MAS en un municipio del trópico de Cochabamba, el bastión político y sindical del ex presidente.

Tras las elecciones del pasado 7 de marzo, el MAS se quedó con las gobernaciones de Cochabamba, Oruro y Potosí y espera que en el balotaje del 11 de abril sus candidatos resulten ganadores en otros tres departamentos, de los nueve que tiene Bolivia. Entre las principales ciudades las agrupaciones opositoras obtuvieron las alcaldías de La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Tarija, Trinidad y Cobija, mientras el MAS se quedó con la capital boliviana, Sucre, y con Oruro.

