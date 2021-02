Líderes regionales despidieron a al ex presidente argentino Carlos Menem

El ex presidente de Argentina Carlos Menem, que marcó una época en los 90 por su personal estilo de ejercer el poder y su gestión liberal de la economía, así como por los escándalos de corrupción, murió este domingo a los 90 años en la clínica de Buenos Aires en la que se encontraba internado desde hace dos meses, aquejado de diversos problemas de salud.

El actual jefe de Estado, Alberto Fernández, también peronista, como el difunto político, manifestó su “profundo pesar” y decretó tres días de duelo nacional en memoria de quien, “siempre elegido en democracia”, fue gobernador de la provincia de La Rioja y presidente de la nación, pero también senador, cargo que ocupaba desde 2005. La despedida pública del presidente que más tiempo estuvo en el poder de forma continuada en la historia del país se realizará en las próximas horas a puertas abiertas en el Senado de la Nación, según confirmó su hija Zulemita, y su cuerpo será inhumado en un cementerio islámico de la provincia de Buenos Aires, donde reposan los restos del hijo mayor del político.

Además de políticos, celebridades y deportistas argentinos, líderes regionales despidieron al ex mandatario.

La Cancillería paraguaya trasladó el pésame del Gobierno a través de su cuenta de Twitter y se refirió al expresidente fallecido como un “amigo del Paraguay”. “El Gobierno Nacional de Paraguay participa con profundo pesar el fallecimiento del senador y expresidente de la República Argentina Carlos Saúl Menem, amigo del Paraguay, y acompaña a sus familiares y al pueblo argentino en este momento de dolor”, publicó la Cancillería paraguaya en su cuenta de Twitter.

La relación del ex presidente argentino con Paraguay no se limitó solo al ámbito político, sino que también participó como piloto en el ‘Rally Transchaco’ del año 1987, cuando todavía era gobernador de La Rioja. Esa edición supuso la reactivación de la prueba, suspendida desde 1983, y las crónicas de la época apuntaban a la intercesión de Menem ante el dictador paraguayo Alfredo Stroessner (1954-1989) para que se volviera a correr, como ocurrió en 1987, año en el que participó el argentino.

Además, Menem, como presidente de Argentina, también fue uno de los firmantes del Tratado de Asunción de 1991, por el que se creó el Mercado Común del Sur (Mercosur).

El Presidente de Chile, Sebastián Piñera, también publicó este domingo en sus redes sociales un mensaje lamentando el fallecimiento del ex mandatario asegurando que “fue un buen amigo de Chile”. Piñera escribió en su cuenta de Twitter: “Hoy murió el Presidente Carlos Menem, quien marcó la década de los 90 en Argentina”. “Mi solidaridad a su familia y al pueblo argentino y que Dios acoja su alma”, agregó.

El mandato de Menem, que duró 10 años, se desarrolló el paralelo a la transición post-dictadura chilena, comandada por los gobierno de Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle. En esos años, el argentino impulsó una intensa agenda bilateral junto a su par chileno Frei, que tuvo entre sus hitos mas relevantes la firma del protocolo de integración gasífera en 1995. “Con él se llegó a los grandes acuerdos, resolvimos casi todos los problemas entre Chile y Argentina en ese momento y él lo miraba como una de las grandes realizaciones de su política exterior”, declaró a medios locales el excanciller chileno José Miguel Insulza, quien ocupó cargos en ese ámbito a principios de la década de los 90.

De igual forma, el también ex canciller Juan Gabriel Valdés destacó el “impulso a una serie de iniciativas de asociación que son fundamentales para Chile”, entre ellas su integración al Mercosur.

Debido a la profunda crisis económica que se desarrolló en Argentina durante los 90 y que alcanzó su etapa más grave a inicios de los 2000, los puntos del acuerdo gasífero derivaron en una disputa diplomática con Chile por el cierre del paso de recurso. En ese entonces, Menem calificó de “inadmisible” la decisión de la Casa Rosada, gobernada entonces por el también fallecido ex presidente argentino Néstor Kirchner.

EL colombiano Iván Duque también recurrió a su cuenta de Twitter para despedir al argentino . “En nombre de todos los colombianos nos solidarizamos con el Gobierno y el pueblo argentino por la lamentable muerte del ex presidente Carlos Menem. Condolencias para sus familiares y amigos. Paz en su tumba”, escribió.

Otro de los líderes que despidió al argentino fue e l ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti (1985 - 1990 / 1995 - 2000). El uruguayo calificó a Menem como “un gran amigo” de sus país y un “hombre de paz”. “Fue un gran amigo de nuestro país y colaborador fundamental en la afirmación del Mercosur. Conocía nuestro país muchísimo, porque en sus tiempos de los rallys había conocido cada carretera y cada pueblo y hasta nuestra idiosincrasia”, dijo a Efe.

Para Sanguinetti la irrupción en la vida política de Menem en Argentina fue “muy marcante” ya que cambio “radicalmente” lo que era la tradición peronista en cuanto se lanzó un programa “muy fuerte” de regulaciones y privatizaciones.

“Una vez me visitó cuando recién fue electo y yo estaba en la presidencia y me cuenta su programa de privatizaciones y regulaciones y yo le digo, ¿pero, Carlos, vos sos peronista, te votaron como peronista, y me estás hablando de privatizar lo que el general Perón nacionalizó?”, expresó. “Luego me dice, sí, porque si el general Perón estuviera vivo hoy también estaría con la privatización. Él hizo lo que había que hacer en aquel momento y yo voy a hacer lo que hay que hacer en este momento”, continuó el expresidente uruguayo.

Asimismo, remarcó el carácter democrático de Menem a quien señaló y recordó como alguien “cordial, amistoso, alegre y afectuoso”. Sanguinetti subrayó que la relación durante los Gobiernos en los que ambos coincidieron fue “inmejorable” ya que, como detalló, se levantaba el teléfono y “cualquier conflicto o problema” que hubiera de inmediato Menem buscaba las soluciones.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Murió el ex presidente argentino Carlos Menem

Excéntrico, imprevisible y carismático: la muerte de Carlos Menem en los medios del mundo

Tres anécdotas inolvidables que describen la vida política de Menem