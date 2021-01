Un video de un supuesto secuestro se hizo viral en Chile, pero la policía reveló que esa no era la razón del comportamiento de los protagonistas

Supuesto secuestro alertó a vecinos de Santiago

El hecho quedó registrado en varios videos que fueron publicados en redes sociales. Las imágenes muestran a una persona que se resistía a subir a un vehículo particular por medio de la fuerza. Los gritos alertaron a vecinos, quienes denunciaron haber sido testigos de un secuestro. Sin embargo, horas más tarde el hecho fue desmentido por la policía.

La confusa situación mantuvo en alerta a los vecinos del sector Santa Isabel, ubicado en pleno centro de Santiago, la capital de Chile. Los gritos de ayuda comenzaron a escucharse alrededor de las 11 de la noche, hora local, por lo que algunos vecinos se asomaron a la ventana. Algunos incluso registraron el hecho.

“Se escuchaba a una persona con voz masculina pidiendo auxilio y lo empezamos a sentir cada vez más fuerte. Al principio, con mi pareja, pensábamos que alguien estaba molestando, pero cuando empezó a gritar fuerte nos preocupamos y nos acercamos”, cuenta Matías Tenaú, vecino de un condominio de edificios cercanos al lugar donde ocurrió el hecho.

Luego de que el video fuera subido a las redes sociales, numerosos internautas comenzaron a buscar explicaciones para el hecho.

En las imágenes se puede como dos hombres ingresaran a un vehículo de color blanco a otro sujeto. Por la forma de llevarlo, maniatado y resintiéndose, se inició un creciente rumor de que se trataba de un supuesto secuestro.

“Nosotros no podíamos ver tan de cerca entonces con el teléfono tratábamos de acercar con el zoom y nos dimos cuenta que eran dos tipos que se llevaban a otros. Mi pareja empezó a llamar al tiro a Carabineros, pero no respondían. Igual me llamaba la atención que si era un secuestro supuestamente, igual estaban súper expuestos, los estaban mirando de todos lados. Yo creí que los policías iban a llegar en cualquier momento”, cuenta Tenaú.

Sin embargo en la mañana, la información fue desmentida por las fuerzas de seguridad.

Vecinos fotografiaron y grabaron el supuesto secuestro, sin embargo tras una serie de rumores, el hecho fue desmentido por la policía

Mediante un comunicado, Carabineros advirtió que se trató de un caso de descontrol de un paciente psiquiátrico . “Debido a la difusión de videos a través de redes sociales, en que dos sujetos suben a la fuerza a un hombre a un vehículo, el Fiscal de Turno instruyó que la totalidad de las diligencias quedaran a cargo de la Brigada de Delitos Especiales Policiales BIPE de la Policía de Investigaciones PDI. Cabe señalar que posteriormente Carabineros recibe una llamada telefónica informando un caso de violencia intrafamiliar, por lo que se concurrió a calle Santa Rosa, donde Carabineros se entrevistó con los padres de un paciente psiquiátrico de 31 años, quienes manifestaron que éste durante una descompensación mental huyó del domicilio , siendo encontrado en la vía pública e ingresado a la fuerza al citado vehículo para regresar al domicilio, desde dónde nuevamente intentó huir, lanzándose desde un tercer piso hacia un árbol y caer a la calzada, donde fue auxiliado por personal SAMU y trasladado a la Posta Central para su estabilización. Con lo anterior se descartó que el hecho se trate de un secuestro ”, describe el comunicado.

Con el pasar de la horas, los comentarios siguieron poniendo en duda la versión entregada por la policía, especialmente por la especulación de que la camioneta que se llevó al joven de 31 años, se encontraba sin patente. “Algunos vecinos empezaron a arrojar objetos para intentar detener lo que pensábamos que era un secuestro, pero el vehículo salió rápido y de ahí no supimos más de la persona que se llevaron”, dijo Matías el vecino y testigo del hecho.

