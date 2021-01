Chile: nueva tendencia de terapias tántricas y ancestrales son furor entre quienes buscan placer y bienestar

Los masajes tántricos o erógenos están basados en la cultura ancestral de los libros del Tantra, que buscan alcanzar el bienestar corporal y espiritual a través de sensaciones placenteras

Masajes tántricos o sensitivos, como también se conoce a este tipo de terapias que, según quienes las han probado, sirven enormemente para mejorar el ánimo y liberar hormonas que mejoran el sistema inmunológico, entre otros beneficios.

Constanza es terapeuta y trabaja en uno de los más conocidos centros terapéuticos tántricos de la capital chilena. Infobae conversó con ella en el mismo lugar donde se ofrecen masajes erógenos, y que describen como aquel que recorre todo el cuerpo y genera liberación hormonal que promueve bienestar corporal y espiritual. Así, lo que para algunos siempre fue visto desde una perspectiva reducida al placer por el placer, hoy en Chile toma fuerza como una terapia alternativa que mantiene el cuerpo con buena salud física, espiritual y mental, advierten.

Constanza, terapeuta de un centro que ofrece las terapias erógenas, relata la experiencia de los masajes tántricos en Chile

Se trata de una tendencia que no se conocía como alternativa terapéutica, más bien siempre fue asociada al pago por placer. Sin embargo, en los últimos años comenzó a generarse una especie de circuito que mutó desde el encuentro casual sexual, hacia algo más ambicioso. Así lo describe Constanza, quien a sus 29 años ya tiene 3 de experiencia como terapeuta tántrica. “No hay un nombre formal que describa mi oficio, la verdad es que todavía funcionamos en un modo bastante under. Pero poco a poco se ha ido liberado el tema”, reconoce.

El sicólogo experto en sexualidad, Andrés Guarda, reconoce que esta es una atractiva manera de ofrecer otro tipo de aventuras, asociada al vanguardismo sexual, con raíces históricas inclusive. “Nos permite descubrir más secretos de nuestro cuerpo , generalmente aquellas cosas que no estamos acostumbrados a hacer con nuestras parejas, lo llevamos a experiencias que quedan delimitadas a lo externo, y claro, reunirse con alguien para un contacto casual repetidamente también se vuelve monótono. Por eso, poco a poco se fueron abriendo paso alternativas que convencieron más a los usuarios y usuarias de este servicio. Entonces me convenzo de que lo que estoy haciendo, o me están haciendo, lo estoy haciendo por una buena razón, hasta que se transforma en una necesidad física”, declara.

La referencia que hace el experto, se remite al concepto de “masaje tántrico” como aquel que procede de los tantras, es decir, unos libros sagrados hindúes de los que pueden extraerse diferentes rituales y enseñanzas. Para las culturas orientales, el tantra es un método para conseguir y alcanzar el crecimiento personal a través del placer físico y, mediante los masajes, se pueden llegar a activar partes del cuerpo que nos permitan conseguir el bienestar físico y mental.

El Tantra es una milenaria filosofía de vida de origen oriental, que proviene de libros sagrados de la antigua India y el Tíbet

En este sentido, el especialista, destaca que siempre va a ser saludable que el cuerpo se someta a sesiones de placer. “No olvidemos que la premisa oriental sobre medicina es diferente a la que conocemos en países de occidente. Desde las culturas de oriente, el cuerpo se considera un todo, es la unión entre el cuerpo y el espíritu, por lo tanto cuando estamos enfermos no solo debemos estar con dolor físico, sino también el tratamiento deberá considerar cuál es el origen del malestar. En resumen, la relación entre el cuerpo y el alma es la máxima”, describe.

Constanza relata sus experiencias. “Aquí llegan muchos hombres a confesarse. A contar sus problemas a liberarse. Además de buscar el masaje propiamente tal, los clientes vienen a buscar una oreja que los escuche”, dice.

¿En qué consiste el masaje que se ofrece como terapia tántrica?

“El cliente llega y lo recibimos algunas masajistas, lo primero que hay que hacer es demostrar que nos importa que él o ella se encuentren aquí. El masaje tiene características de relajación o descontracturante. Comienzan suaves, personalmente yo me preocupo de que sea muy suave al comienzo. Tenemos un lugar que está ideado para transportarte. Ojalá nada moleste ni interrumpa la sesión. Se apagan los celulares. En la medianía del masaje comenzamos a aplicar algunas técnicas tántricas, la idea es que el paciente llegue a un grado de excitación que se prolongue lo suficiente como para aplicar los toques , que le digo yo, que es la parte más fundamental del procedimiento… ahí está el secreto “, revela.

¿Usted dijo “ellas”? ¿Vienen mujeres también?

“Claro.. vienen mujeres… vienen solas y en pareja. Cuando son en pareja los atendemos en camillas una al lado de otra, por eso le digo que esto poco a poco se ha transformado en una terapia más reconocida y bien vista. Los que vienen y se sienten mejor de verdad, siguen viniendo e invitando a más personas a las que quieren regalarle el bienestar que ellos o ellas ya consiguieron, entonces si el fin es el bienestar ya no se consideran los celos ni los reproches”.

¿En qué consisten esos “toques”?

Es un método que busca relajar los órganos y la mente mediante el envío de señales de placer. En el masaje la idea es conseguir que la mente se desactive para llegar a un estado meditativo. No se relaja sólo el cuerpo, se relaja la mente. Entonces buscamos que las sensaciones físicas vayan de la mano con las buenas sensaciones espirituales y mentales. Pero no te puedo decir cómo se hace (ríe)”.

En su lugar de trabajo, Constanza es la más antigua de las 3 mujeres que realiza los masajes erógenos. En Santiago, la capital de Chile, hay varios otros lugares que prestan el mismo servicio. “Nosotras aquí trabajamos las tres y, ocasionalmente, cuando hay clientas que piden hora con un hombre, llamamos a un especialista que es kinesiólogo, y ha aprendido también las técnicas del masaje tántrico. Pero a él sólo lo llamamos cuando hay clientas que agendan su hora”, agrega.

¿Qué se estudia para ser terapeuta tántrica?

“Yo estudié masoterapia y mientras estudiaba, me puse a investigar cursos tántricos que están en la web. Fui aprendiendo y tomé contacto con un centro de terapias tántricas en España. Hay muchos testimonios de personas que han mejorado notablemente su salud gracias a esta terapia”.

¿Cuánto ha variado el servicio de ustedes por la pandemia?

“Bueno mucho, porque si existe cuarentena no podemos atender. En cuanto a los protocolos sanitarios nosotras tenemos obligatoriedad del uso de guantes y protectores. Además los ungüentos que utilizamos han tenido que ser compuestos con dosis de alcohol para disminuir cualquier tipo de contagio”

En el mismo sitio web del centro de terapias tántricas en la que trabaja Constanza, se ofrece el servicio avalado por un estudio que hace referencia a los beneficios de los orgasmos en la salud física y mental. Se describe en el texto citado que “alcanzar el clímax provoca una oleada de dopamina, un químico asociado con nuestra capacidad de sentir placer. Además, indica, se libera la oxitocina, comúnmente conocida como la “hormona del amor”.

Por internet se ofrecen servicios de masaje tántrico y también cursos de esta terapia

A juicio del sicólogo y experto en sexualidad Andrés Guarda, “aún no se han llevado adelante estudios que certifiquen qué nivel de inmunidad alcanza el cuerpo gracias a un orgasmo, pero lo que si se puede certificar es que el conjunto de sensaciones que provoca un orgasmo, libera hormonas que son saludables para la salud del cuerpo y la mente en su totalidad. Si lo reducimos a una masturbación, de eso sí hay estudios que han evidenciado que la cantidad de glóbulos blancos aumenta con esta práctica”, agrega.

Una de las principales premisas de este tipo de centros terapéuticos es la confidencialidad. “Nosotros no podemos revelar datos ni detalles de los pacientes que deciden tomar este tipo de terapia. Por lo que te señalé antes, todavía hay una mayoría de personas que relaciona esto con prostitución o que los clientes y clientas son degenerados. Nosotros tenemos la convicción de que esto ayuda y contribuye al bienestar, y ¿cómo va a ser malo algo que la misma gente reconoce como beneficioso?”, declara Constanza.

Andrés, uno de los clientes que la propia Constanza convenció para que enviara un mensaje sobre los resultados de estas terapias tántricas explica que para él ha sido sólo beneficios. “Empecé a ir hace como un año, cada una semana o cada dos. Ahora, últimamente por lo de la pandemia he tenido que ausentarme más de mis sesiones, pero yo tengo sólo cosas buenas que decir. Si no fuera un paciente de las terapias tántricas no hubiera ganado lo que gané en tranquilidad, en liberación del estrés, en bienestar físico. Por mi trabajo, debo estar muy concentrado en trámites y competencia, y honestamente las terapias me sirven para sobrellevar toda esta carga. Pero insisto, no es una sesión o dos, ya que si no es vista como un tratamiento, claro, vas lo sientes rico y después chao. Yo siento que gano cada vez que asisto”, describe.

Los precios de cada sesión, fluctúan entre los 40 mil pesos (USD $56 dólares) a los 60 mil (USD 83 dólares). “Depende de la duración y el tipo de masaje, si es descontracturante o de relajación”, cuenta Constanza.

