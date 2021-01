Chile recibió su tercer cargamento de Pfizer: terminará de vacunar al personal de salud y comenzará a aplicarla a todos los adultos mayores

El presidente chileno Sebastián Piñera anunció cuál será el destino de las nuevas dosis recién llegadas al país, además avisó cuándo llegan las siguientes y de qué farmacéutica provienen

El Presidente Sebastián Piñera se refirió a la llegada a del tercer cargamento de vacunas contra el coronavirus de los laboratorios Pfizer y BioNTech, esta vez con 88.725 dosis, las cuales servirán, según indicó, para terminar la vacunación del personal de salud e iniciar la inoculación de los adultos mayores.

El último cargamento arribado este miércoles se convirtió en el más cuantioso que ha arribado al país andino y se suma a las más de 21.400 vacunas recibidas anteriormente, totalizando 110.175 dosis ingresadas.

Esta vez el Jefe de Estado chileno no participó presencialmente del recibimiento de los fármacos debido a que se encuentra cumpliendo una cuarentena preventiva tras haber tenido contacto estrecho con un caso activo de COVID-19. Sin embargo, el primer mandatario a través de un contacto vía streaming anunció que serán los adultos mayores los próximos destinatarios de la vacuna. “Hoy recibimos el tercer embarque de Pfizer y BioNTech, que son 88.725 dosis de vacuna, esto nos va a permitir llegar a todas las regiones de Chile, nos quedaban siete regiones pendientes que ahora van a poder recibir la vacuna como son Arica, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, O’Higgins, Ñuble y Aysén”, declaró.

Asimismo, Piñera dio pistas sobre cuáles serán los siguientes pasos que se recorrerán en el proceso de vacunación contra el COVID-19 en Chile. “Lo más importante es que con este tercer embarque de vacunas, vamos a poder terminar de vacunar a todo el personal de salud que está atendiendo a pacientes críticos, a todo el personal de salud, pero vamos a poder empezar a vacunar también a los adultos mayores, especialmente a los que están en centros de larga estadía (asilos) y con esto vamos avanzando a todos los chilenos que lo necesitan”, anunció.

El avión que trajo el tercer cargamento de vacunas Pfizer BioNTech a Chile este miércoles

La autoridad sanitaria que sí asistió al recibimiento de la vacuna al aeropuerto internacional de Santiago, fue la subsecretaria de Salud, Paula Daza, quien anunció que seguirán llegando dosis en los próximos días, con lo que esperan cumplir con el anuncio presidencial que comprometió alcanzar una cobertura del 80 por ciento de toda la población durante el primer semestre del 2021. “Con las próximas vacunas, que van a seguir llegando, iremos vacunando a los grupos prioritarios para poder llegar al 80% que queremos alcanzar al finalizar el primer semestre de este año”, precisó.

En conversación con el medio local CanalPaís, Claudia Valdés, anestesióloga de la región de Magallanes, zona extrema y una de las más golpeadas por la pandemia en Chile, se refirió a la llegada de las vacunas y destacó que el proceso será lento y, por lo tanto, habrá que ser pacientes manteniendo los cuidados. “Se supone que, por lo menos, hasta el 2021 no se va a lograr la inmunidad de rebaño y el proceso de vacunación es progresivo, primero al personal de salud, al más expuesto luego a todo el personal de salud, después a los adultos mayores, siguen los pacientes crónicos entonces con suerte, se terminará a mediados de año, y lo más probable es que termine a fin de año. Mi llamado es a que nos sigamos cuidando, porque la solución está, pero no se puede bajar la guardia, porque los contagios se disparan”, advirtió.

Con las primeras dosis se inició inmediatamente el proceso de vacunación al personal de salud de Chile. Con el tercer cargamento, el más cuantioso, se terminará con la inoculación al área médica y se continuará con los adultos mayores

La profesional, además, es una de las primeras en recibir la dosis de Pfizer BioNTech y describió cómo se siente tras la inoculación. “No me pasó nada personalmente, sólo me dolió un poquito el brazo. Nada grave. (…) Me dio una emoción gigante porque sentí que era el comienzo del fin de esta era COVID , esta es la esperanza para que esto termine. Lo compartí con mis colegas porque fue emocionante, un cúmulo de pena, de alegría. Fui una afortunada, estoy muy contenta. Estamos en primera línea intubando a todos los pacientes COVID y estoy contenta y agradecida, se ve la luz al final del camino. Por eso hay que tener paciencia y no bajar la guardia”, dijo.

Una paciencia que el propio Sebastián Piñera advierte oportuna, reconociendo que la vacunación tardará varias semanas. “De hecho a partir de fines del mes de enero nos van a empezar a llegar todas las semanas 170 mil nuevas dosis de la vacuna Pfizer y BioNTech. Pero además, durante el mes de enero o durante el primer trimestre esperamos recibir 10 millones de dosis de vacunas Sinovac y así vamos a poder ir avanzando en la vacunación” declaró.

CoronaVac, de la farmacéutica china Sinovac Biotech, que será el que mayor presencia tendrá en Chile según los anuncios de las autoridades, se espera que llegue el 23 ó 24 de enero, aunque formalmente esta vacuna ya aterrizó en Chile a mediados de noviembre de 2020 pero sólo para ser testeada. Lo que se espera ahora es la aprobación sanitaria que deberá dictar el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) para su administración de emergencia.

Por último, el Primer Mandatario chileno llamó a la población a continuar con los cuidados y al cumplimiento de las medidas sanitarias. “No hay vacuna que sirva, si nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos, por eso estamos avanzando con la vacuna, es una gran ayuda, pero nada reemplaza el cuidado personal”, recalcó el Presidente, añadiendo que “vacunas, más cuidados personales, nos van a permitir superar esta pandemia que ya nos tiene a todos muy cansados”, declaró.

