Paso a paso, qué falta para que se apruebe el nuevo retiro de fondos de pensiones en Chile

El debate entre el Gobierno chileno y la oposición para aprobar un segundo retiro de los fondos de pensión (AFP) llevó a que ambas facciones presentaran proyectos propios para hacerlo.

Hace una semana, luego que la Comisión Constitucional del Senado aprobara la reforma constitucional que permitía un segundo retiro de las AFP, el gobierno ingresó su propio proyecto, abriéndose así a una idea que previamente había rechazado de manera tajante.

Para muchos, fue una jugada maestra que permitió al oficialismo apropiarse de la iniciativa e impulsarlo bajo sus condiciones.

El jueves, la Cámara Alta rechazó la iniciativa opositora y aprobó la propuesta del Gobierno. De prosperar esta última en la Cámara Baja, el retiro podría aprobarse antes de las fiestas de fin de año.

El Senado de Chile ayer aprobó el proyecto de retiro del 10% de las AFP presentado por el Gobierno y rechazó el proyecto de retiro presentado por la Cámara de Diputados

¿Cuáles son las diferencias entre el proyecto del gobierno y el opositor?

Uno de los mayores debates que ha generado en torno al nuevo retiro es si los ciudadanos de altos ingresos deben pagar impuestos al sacar recursos destinados para su jubilación. A diferencia de la reforma constitucional presentada por diputados, el proyecto de ley del ejecutivo considera que el retiro sí constituye una renta, por lo que sería gravada con el impuesto Global Complementario.

Dicho gravamen dependería del nivel de ingreso del contribuyente, por lo que algunos quedarían exentos del tributo. Pagarían aquellos que tienen ingresos que van desde los 700 mil de renta (unos USD 900).

Además, no podrán acceder quienes se regulen de conformidad al artículo 38 bis de la Constitución. Es decir, el Presidente, ministros, senadores, diputados y gobernadores regionales. Las personas deberán suscribir una declaración jurada respecto de no encontrarse en alguna de estas situaciones. En el proyecto que se estaba ya discutiendo en el Senado no había limitantes.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones y su par, la ministra del Trabajo, María José Zaldivar, quienes defendieron el proyecto de retiro del 10% con las condiciones puestas por el Gobierno

Fue el propio ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien en declaraciones posteriores a la votación del Senado reconoció la similitud entre iniciativas. Las catalogó como “prácticamente idénticas”, pero dijo que no obstante hay “diferencias sustanciales”: “Nuestro proyecto no crea perdonazo tributario y restringe y limita a las altas autoridades públicas de hacer un retiro”, dijo.

Por otro lado, el proyecto del gobierno establece que las AFP deberán realizar el pago del 50% del monto solicitado en 15 días hábiles desde que desarrolló el trámite y el 50% restante en los próximos 15 días. El proyecto de la oposición establecía que el pago se diera en una sola entrega y total en 15 días.

En caso de ser aprobado por la cámara baja sin modificaciones a lo que fue aprobado por el Senado, la normativa quedará en condiciones de ser promulgada por el Presidente de la República. Sin embargo, si los parlamentarios implementan modificaciones, como quitar impuestos al retiro o acortar los plazos de entrega, el proyecto deberá volver al Senado, lo que ya dejaría sin posibilidades la opción de pago previo a las fiestas de fin de año.

En cuanto a la tramitación que deberán ejecutar los ciudadanos, los funcionarios de las AFP aseguran que será sencilla y esencialmente digital. El gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín reconoció que el segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones “va a ser una realidad”, luego que se aprobara en el Senado la propuesta presentada por el Gobierno. “Dado el avance del trámite legislativo y aún cuando faltan algunos días, creemos que el segundo retiro de fondos previsionales va a ser una realidad. Desde las Administradoras de Fondos de Pensiones estamos preparándonos para que una vez promulgada la ley, todos los afiliados y afiliadas que tienen recursos en sus fondos previsionales puedan hacer uso del segundo retiro previsional”, declaró.

Cálculos hechos por algunos especialistas tributarios han determinado los montos que los chilenos podrían pagar por el retiro de sus fondos. De este modo, si una persona gana $700 mil pesos (USD 900) y retira un millón (USD 1.300) deberá pagar $40 mil de impuesto (USD 53), mientras que si retira dos millones (USD 2.600) pagará $80 mil (USD 106) y si retira tres millones (USD 3.900) pagará $120 mil (USD 157). Para los retiros más altos, alguien que gane dos millones (USD 2.600) y retire $2,3 millones (USD 3.000), pagará $160 mil (USD 208) de impuesto, o en caso que quiera retirar los 4,3 millones (USD 5.600), deberá pagar $344 mil (USD 435) aproximadamente.

Larraín explicó también que “los plazos dependerán del proceso legislativo, pero las Administradoras de Fondos de Pensiones estamos trabajando rápidamente para que las personas tengan sus recursos, de la misma manera en que demostramos que estaban en disponibilidad y forma para el primer retiro”, agregó.

