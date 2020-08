Quién es María de los Ángeles Duarte, la ex ministra ecuatoriana que se refugió en la embajada de Argentina en Quito

María de los Ángeles Duarte conoció a Rafael Correa en la Universidad y desde entonces mantuvo una buena relación con el ex presidente ecuatoriano (AFP)

El 7 de abril de 2020 María de los Ángeles Duarte, ex ministra de Transportes y Obras Públicas de Ecuador durante la presidencia de Rafael Correa, fue condenada a ocho años de cárcel por corrupción en el caso conocido como “Sobornos”, un esquema de financiación ilegal del movimiento Alianza PAIS ocurrido entre noviembre de 2013 y febrero de 2014 por parte de varias multinacionales, entre ellas la constructora brasileña Odebrecht.

Por el miso caso Correa, quien se encuentra exiliado en Bélgica, fue también condenado a 8 años de prisión, y numerosos ex funcionarios de su gobierno (incluyendo al ex vicepresidente Jorge Glass) y empresarios fueron hallados también culpables de cohecho y de formar parte de una “estructura delictiva” que pidió sobornos por casi 7,6 millones de dólares a empresas a cambio de contratos con el Estado, según la Fiscalía.

La pena emitida en abril fue ratificada en julio, pero ahora está en la etapa de casación aceptada por la suprema Corte Nacional de Justicia, por lo que todavía no está ejecutoriada y Duarte, de 57 años, no estaba en prisión. De hecho, la justicia había beneficiados a la ex ministra con la prisión domiciliaria pero con la obligación de presentarse periódicamente ante el juez. Además tenía la prohibición de salir del país y lleva tobillera electrónica.

Pero este viernes Duarte, quien como otros miembros condenados del círculo cercano de Correa alega ser víctima de una persecución política encarada por el actual gobierno de Lenín Moreno, violó esta condición y se refugió en la embajada de Argentina en Quito, donde fue recibida en “en carácter de huésped por razones humanitarias”.

María de los Angeles Duarte es arquitecta y ocupó diversos cargos en el gabinete de Rafael Correa

Duarte es arquitecta y tiene tres hijos, uno con el cantante argentino Marcelo Pastore, con quien se casó en segundas nupcias en agosto de 2016 y con quien vivió un tiempo en Buenos Aires luego de dejar la función pública. Con Correa los une una amistad de años, que comenzó cuando ambos estudiaban en la Universidad Católica de Guayaquil.

Nació en 1963 en Guayaquil y realizó sus estudios primarios y secundarios en el colegio María Auxiliadora de esta misma ciudad, donde perfeccionó el inglés y obtuvo una base de francés, de acuerdo a su hoja de vida publicada por el gobierno de Ecuador.

Siendo apenas una niña, en 1969, fue víctima del secuestro de un vuelo de la aerolínea Ecuatoriana de Aviación por parte de un grupo de estudiantes radicalizados y armados. En el avión, que había despegado de Guayaquil y tenía destino final Miami, Estados Unidos, viajaban 77 personas, incluyendo a María de los Ángeles y su familia. La aeronave fue desviada a La Habana, Cuba, donde los secuestradores sencillamente se esfumaron, sin que nadie resultara herido.

Tras graduarse de arquitecta en la Universidad Católica, obtuvo una Maestría en Administración de Empresas Constructoras e Inmobiliarias, por la misma institución.

El arresto de María de los Ángeles Duarte, el 31 de mayo de 2019

Antes de ingresar en la política se desempeñó principalmente como profesora en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, en el Instituto Argos, en la Universidad Jefferson y en la Universidad Santamaría, instituciones en las que dictó materias tan variadas como arquitectura, diseño, antropología, historia de la civilización e incluso Autocad, un popular software de diseño.

También trabajó en al ámbito privado como arquitecta y consultora.

Cultivadora de un bajo perfil, en 2007 ingresó en el flamante gabinete de Correa, a quien conocía de la universidad, como Ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda de Ecuador.

Dos años después intentó dar sus primeros pasos como candidata a un cargo electo y se postuló por Alianza PAIS en las elecciones a alcalde de Guayaquil, pero perdió la contienda por amplia diferencia con Jaime Nebot Saadi, opositor al gobierno de Correa.

Tras la derrota en las urnas en 2009 pasó a desempeñarse como Ministra de Inclusión Económica y Social, y un año después se convirtió en Ministra de Transporte y Obras Públicas, cargo que ocupó hasta 2013.

Rafael Correa, ex presidente de Ecuador, fue también condenado a ocho años de prisión por corrupción, aunque se encuentra viviendo en Bélgica (EFE/Archivo)

Finalmente, en 2015 regresó como Ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda de Ecuador, hasta el final del último gobierno de Correa, en mayo de 2017.

La Fiscalía de Ecuador la detuvo el 31 de mayo de 2019 en el marco de la causa “Sobornos”, anteriormente conocida como “Arroz Verde”, y su condena llegó el 7 de abril de 2020. En el mismo fallo, sin embargo, se declaró inocente a su asesor Yamil Massuh.

En su testimonio, Duarte alegó ser inocente y culpó en cambio a la ex asesora del presidente Correa y ex jueza constitucional, Pamela Martínez, quien, a su juicio, fue la responsable de las reuniones, presiones y coacciones que derivaron en hechos de corrupción.

“Soy inocente. Nunca participé, pedí, soborné a ningún contratista. Les he demostrado incoherencias, cómo ponen mi nombre a veces y los sacan otras veces”, sostuvo, de acuerdo a El Universo.

Uno de los puntos más problemáticos en la situación judicial de Duarte refiere a los 211.000 dólares que habría recibido por “servicios profesionales” de parte de la empresa china Sumec, que obtuvo el contrato para la construcción del Hospital de Durán. Aunque la ex ministra alega que recibió el dinero por asesoramiento y cuando ya no era funcionaria.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La Argentina refugió en su embajada en Quito a una ministra de Correa condenada por corrupción

La Corte Nacional de Justicia de Ecuador confirmó la sentencia de 8 años de prisión por corrupción para el ex presidente Rafael Correa

La oposición le pidió explicaciones al gobierno argentino tras refugiar a una ex ministra ecuatoriana condenada por corrupción