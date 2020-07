Cómo saber en qué AFP estoy

La reforma fue aprobada el miércoles por la cámara de Diputados de Chile

La Cámara de Diputados de Chile aprobó el miércoles una histórica reforma de ley que permite el retiro anticipado del 10 por ciento de los fondos de pensiones privados para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia.

La medida, impulsada por la oposición y que cuenta con amplio apoyo de la ciudadanía, ahora deberá pasar al Senado, donde el gobierno de Sebastián Piñera -que se ha opuesto a ella- es minoría.

Ante la inminente aprobación de la histórica reforma, los chilenos han comenzado a averiguar cómo sería el proceso y cuáles los requisitos para retirar esos fondos. Uno de los grandes interrogantes es saber en qué Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) están afiliados.

La Superintendencia de Pensiones ha facilitado la herramienta “Consulta de Afiliación” por medio de la cual las personas pueden conocer esta información. Las AFP son instituciones financieras privadas que se encargan de administrar los fondos de cuentas individuales para pensiones.

El portal de la Superintendencia de Pensiones

Al ingresar al portal de la Superintendencia sólo se deben realizar tres pasos: ingresar el Rol Único Tributario (RUT) (sin puntos); ingresar la clave de seguridad desplegada en la imagen (en caso de necesitar una clave de sonido, se debe hacer clic en el botón que se encuentra al lado de la imagen); y finalmente hacer clic en el botón “Buscar”. Una vez finalizado este proceso, se podrá obtener un certificado generado en un documento PDF.

A través de esta herramienta, además de conocer la AFP, las personas también podrán ver si se encuentran o no incorporadas a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC).

Por su parte, este miércoles la cámara de Diputados brindó en su portal información importante para aclarar dudas sobre la reforma.

El gráfico explicativo proporcionado por la Cámara de Diputados de Chile

“La idea central de la iniciativa propone que, excepcionalmente y para mitigar los efectos sociales derivados del estado de catástrofe decretado a causa del Covid-19, se autorice a los afiliados del sistema privado de pensiones de forma voluntaria y por única vez, a retirar hasta el 10% de los fondos acumulados en su cuenta, estableciéndose como monto máximo de retiro el equivalente a ciento cincuenta unidades de fomento y un mínimo de treinta y cinco unidades de fomento” , señaló la Cámara.

Los parlamentarios chilenos explicaron que, de aprobarse la medida, “el 50% se entregará en un plazo máximo de diez días hábiles de presentada la solicitud ante la respectiva administradora de fondos de pensiones a que pertenezca el afiliado”. “El 50% restante, en el plazo máximo de 30 días hábiles, a contar del desembolso anterior”.

“En el evento de que el 10% de los fondos acumulados sean inferiores a treinta y cinco unidades de fomento, el afiliado podrá retirar hasta dicho monto. En el caso de que los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual sean inferiores a las treinta y cinco unidades de fomento, el afiliado podrá retirar la totalidad de los fondos acumulados en dicha cuenta”, agregaron.

Las autoridades aclararon que el retiro de fondos no es obligatorio: “El proyecto autoriza a los afiliados del sistema privado de pensiones de forma voluntaria y por única vez al retiro propuesto”. Asimismo, las personas que se encuentran recibiendo su pensión no pueden optar a esta propuesta.

Por último, indicaron que las personas que retiren esos fondos no deberán pagar impuestos : “Los fondos no constituirán renta o remuneración para ningún efecto legal y, en consecuencia, serán pagados en forma íntegra y no estarán afectos a comisiones o descuento alguno por parte de las administradoras de fondos de pensiones”.

Así celebró la diputada Pamela Jiles la aprobación del proyecto para el retiro de fondos de pensiones (REUTERS/Rodrigo Garrido)

Avanza la reforma en el Congreso

Con el apoyo de parlamentarios de la coalición del gobierno de Sebastián Piñera, y tras una noche de protestas callejeras, la iniciativa fue aprobada el miércoles en la Cámara de Diputados por 95 votos a favor, 36 abstenciones y 22 en contra.

Cacerolazos, aplausos, bocinazos de automóviles y gritos de alegría “como si fuera la final de un mundial”, se hicieron sentir en varios barrios de la capital tras la aprobación de la iniciativa.

El proyecto de ley es considerado por muchos como una tabla de salvación para la grave crisis económica derivada de la pandemia.

La aprobación parlamentaria motivó una caída del 3,31% de la Bolsa de Comercio de Santiago, ante el temor a la liquidación de activos por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en caso de prosperar el proyecto de ley, que se estima movilizará unos 20.000 millones de dólares.

El gobierno de Piñera advirtió que la reforma disminuirá las pensiones futuras y ofreció un bono en efectivo a la clase media, mientras economistas señalan que la liquidación necesaria de activos por parte de los fondos para devolver los recursos a las personas conmocionaría al mercado local de valores.

Sin embargo, el 83% de las personas consultadas por la encuestadora Cadem la semana pasada apoyan la medida, y el sistema de administración de fondos es objeto de intensas protestas sociales.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Una diputada chilena celebró corriendo “como Naruto” tras la aprobación del proyecto para el retiro de fondos de pensiones