En contraste, el Gobierno argumenta que debido a que solamente hay cinco casos de COVID-19 confirmados en el país -y una muerte- y que todos son “importados”, no hay razón para que los estudiantes no asistan a clases. No obstante, los nietos del mandatario Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo, dejaron de asistir a su centro de estudios, uno de los más exclusivos de Nicaragua.