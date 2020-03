Los gobiernos electos tampoco reformaron ni democratizaron a los carabineros desde la dictadura, y la policía militarizada continúa tratando a sectores del pueblo chileno como “el enemigo interno”. Poco después de que comenzaran las protestas en octubre, el presidente Piñera expuso esta situación cuando se presentó rodeado por militares y aseguró: “Estamos en guerra”. Llamó a a las tropas del ejército a patrullar las calles por primera vez desde la dictadura, para hacer cumplir un toque de queda de 10 días, evocando recuerdos del terrorismo de Estado de Pinochet. Pero la indignación por la represión solo provocó manifestaciones más masivas. El 25 de octubre, 1,2 millones de chilenos se reunieron para protestar en la Plaza Italia de Santiago. “¡Chile despertó!” fue la consigna. El mundo se asombró y puso la lupa sobre el que hasta ese momento había sido el país modelo de América Latina. Y no es que no tuviera una macroeconomía envidiable ni que millones de chilenos no hayan salido de la pobreza. Pero todo fue a un costo extraordinario de una mayoría de personas en beneficio de unos pocos.