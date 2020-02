Los médicos indicaron que hay casos de transmisión del virus que, en principio, puede ser asintomática. Con 16 vuelos semanales procedentes de Italia, cómo saber si ya no aterrizaron en San Pablo o en Río de Janeiro personas infectadas cuyos casos no fueron detectados. Por otro lado, si bien es cierto que la mortalidad es menor en relación con otras dolencias, la diferencia en este caso es que no existe un tratamiento y la población no está inmunizada.