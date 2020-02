México fue el primer país emergente en organizar unos Juegos Olímpicos en 1968, en un momento en el que parecía unirse al club de los países desarrollados. A Corea del Sur le tomó 20 años convertirse en el siguiente país en desarrollo en organizarlos, y lo hizo en un un momento en el que su PIB per cápita acababa de alcanzar el de México. Los coreanos han padecido una importante crisis más recientemente, en 1997-1998. No obstante, ahora tienen un PIB per cápita que triplica el de los mexicanos. Esto pone el éxito de México para imponer la ortodoxia monetaria y fiscal en una perspectiva cruel. Puede que haya reducido el riesgo de una caída, pero no parece lograr mucho en términos de crecimiento.