“Escucho a Moro, no he estado de acuerdo con él en el pasado, él sabe que cuando discutimos el tema del armamento no he estado de acuerdo con él, y que también he estado en desacuerdo con otros ministros. Pero creo que la tasa de acuerdo es de alrededor del 95%, está funcionando muy bien", dijo el mandatario durante la transmisión.