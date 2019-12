Precisamente, una de las preguntas de los profesionales apuntó a saber si Bolsonaro sospechaba de alguna operación contra él. El presidente no dudó y apuntó en forma directa contra el gobernador fluminense Wilson Witzel. “Ese caso…el tipo estuvo todo el tiempo con Flavio (Bolsonaro). Lo único que no hubo entre ellos fueron besos de lengua. Acabó la elección y se le subió a la cabeza que quiere ser presidente (en 2022). En ese momento comenzó el infierno de mi vida”. Fue entonces que describió su estado anímico: “Si no tuviera la cabeza en su lugar, yo enloquezco”.