La convocatoria establece que no pueden postularse a vocal del TSE quienes ocupen un cargo público en cualquier entidad estatal y que no hayan renunciado tres meses antes del día de la postulación. Tampoco quienes hayan sido dirigentes o candidatos en alguna organización política en los cinco años anteriores a la fecha de designación. Además, los aspirantes deben acreditar no haber militado en política en los últimos diez años.