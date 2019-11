Incidentes en La Paz impidieron que el partido de Evo Morales se reinstale en el Congreso boliviano

La ex presidente del Senado, Adriana Salvatierra denunció que se le ha impedido el derecho al trabajo a los congresistas del MAS, cuando la Policía intervino para que no ingresen. Por ahora no se conoció si la formación del ex mandatario ha definido una nueva fecha y hora para una posible sesión