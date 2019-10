Desde la izquierda, el presidente interino del Miami Dade College (MDC), Rolando Montoya; el ex presidente colombiano Andrés Pastrana (1970-1974); el ex presidente boliviano Jorge "Tuto" Quiroga (2001-2002); el ex presidente del Gobierno de España, Felipe González (1982-1996); el empresario y editor del Diario Las Americas, Nelson J. Mezerhane; la ex presidenta costarricense Laura Chinchilla (2010-2014); el ex presidente del Gobierno de España, José María Aznar (1996-2004); el ex presidente costarricense Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002); el ex presidente ecuatoriano Osvaldo Hurtado (1981-1984); el ex presidente ecuatoriano Jamil Mahuad (1998-2000), y el secretario general de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), Asdrúbal Aguiar; posan para una foto al final de su participación en el IV Diálogo Presidencial organizado por IDEA (Iniciativa Democrática de España y las Américas) y la Cátedra Mezerhane del Miami Dade Collerge (MDC) este martes en Miami, Florida (EFE/Giorgio Viera)