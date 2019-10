El embajador aseguró que había agotado todas las vías diplomáticas para informar a las autoridades uruguayas de lo que Paraguay considera “un tema de criminalidad común”, y llegó a reunirse con la vicepresidenta del país, Lucía Topolansky. “Ella es senadora, presidenta de la Asamblea y vicepresidenta. Me decía que Uruguay tiene una larga tradición de hospitalidad en conceder esta tipo de situaciones, pero que Uruguay no es refugio de criminales, como dándome a entender que se entendía que esto no tenia un sesgo político, mucho menos ideológico”, comentó Benítez.