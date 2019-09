La desgracia llegó al muchacho cuando regresaba a su casa desde la universidad donde estudia el primer año de Diseño Gráfico. Se bajó del bus unas tres cuadras antes de su casa para recargar la tarjeta de pasajes, y lo secuestraron cuando caminaba. “Se parqueó una camioneta doble cabina y unos hombres, armados y encapuchados, me tomaron y me subieron. En ese momento todo fue tan rápido. No tuve tiempo de pensar ni nada. Era un secuestro. Me metieron a la fuerza. Eran dos los que yo veía. Me tuvieron atrás de la camioneta con la cara en el asiento, viendo para bajo. Uno de ellos me estaba amenazando con un arma”.