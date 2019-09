–Leí un excelente informe británico, en una revista científica, que dice que no sólo la atmósfera garantiza la vida en la Tierra, sino que la propia vida en la Tierra ayuda a diseñar una atmósfera mejor. Ya conversé con ingenieros que me dijeron que un cambio de un trigésimo de grado en el eje de la Tierra es más catastrófico para el medio ambiente que todo lo que podría hacer, en ese sentido, la humanidad. Y hay gente diciendo exactamente lo contrario. Thomas Robert Malthus, el economista británico, decía que durante la edad media la humanidad se mantuvo en el orden de los 200 millones de seres humanos. Y cuando pasaba esa cifra, la población sufría guerras, pestes y hambre, y volvía a caer. Fue de Malthus que Darwin tomó la hipótesis y desarrolló su teoría de la supervivencia de las especies. Son asuntos complejos con base científica precaria. Es obvio que, cuando uno mira una floresta, o la polución de un río, sabemos el daño que la especie humana puede hacer. Pero, por otro lado, existe el sentimiento de soberanía de un país que exige preguntarse: ¿Dónde está nuestra fuerza, donde está nuestro origen? ¿Por qué no exigen a China el comportamiento que le demandan a Brasil? De nuestro lado, puedo decir lo siguiente: nosotros respetamos el Acuerdo de París (sobre cambios climáticos); estamos en el acuerdo del Mercosur, combatimos la destrucción ilegal de la floresta; combatimos la extracción ilegal de minerales; el incendio ilegal de la selva. Pero somos un país con recursos escasos. Brasil no puede montar un muro como hace Estados Unidos con México, de unos pocos kilómetros (. Por Brasil pasan narcotraficantes pasando droga; lo atraviesan elefantes cargados de droga: son 23.000 kilómetros de fronteras y de ellas, más de 15.500 son terrestres; entran y salen madereras ilegales. Y no tenemos recursos para controlarlo. En las reuniones de ministros, escucho sus informes que dicen que la agroindustria brasileña es extremadamente productiva y preservadora del ambiente. Mucho más que en cualquiera de los países que nos critican. Entonces, todos debemos tener preocupación ambiental. Pero creo que existe una exacerbación política del asunto que da lugar a la reacción brasileña.