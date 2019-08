En tanto, el sociólogo Cirilo Otero, consultado también por La Prensa, dijo que las estadísticas de la Policía no son confiables debido a que es el brazo represor del régimen orteguista. "En Nicaragua no hay estadísticas confiables ni sistémicas. No es cierto que se lleve con un control estadístico transparente porque se duda tanto de la policía", expresó.