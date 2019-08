El Representante del Centro Wiesenthal para América Latina, Dr. Ariel Gelblung , habló con Lajst para solidarizarse y sostuvo que "el grupo Pro-Palestino organiza conferencias exponiendo su visión y citando como pantalla de contraparte, a un orador que nada tiene que ver con la postura de Israel en el conflicto. Por su parte, al organizar el evento, invitaron a la Alianza Palestina – Recife para un diálogo pacífico, democrático y respetuoso. Esta no solo rehusó la participación, sino que según sus redes sociales, organizó el boicot de la conferencia. Al no tener éxito, el orador, el moderador y la Universidad recibieron escandalosas amenazas por parte de una no registrada Asociación Pro-Palestina Musulmana de Recife".