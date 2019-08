Los ministros del Supremo Tribunal Federal coincidieron sobre los derechos del ex mandatario a permanecer en instalaciones especiales, precisamente por el hecho de haber ejercido el máximo cargo republicano. El abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, había inclusive solicitado que si se efectivizaba el traslado, el ex presidente fuera alojado en instalaciones militares (no policiales).