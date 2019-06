A este medio, Lorenzoni le dijo que las filtraciones de los diálogos captados entre el ex juez del Lava Jato Sergio Moro y los fiscales de la causa, "son una tentativa de buscar una alternativa para el ex presidente Lula da Silva". En la visión del funcionario, "en los diálogos que se filtraron no vi nada que pueda colocar en riesgo las conquistas del Lava Jato".