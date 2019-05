-No, no, no, no… En mi lucha yo me uno a quien me protege. A Satanás. Yo no trabajé para la CIA. Me ofrecieron dos millones de dólares por agradecimiento de que había trabajado con ellos y para ellos… No, no, yo luché y trabajé para mi pueblo. Guárdese esos dos millones de dólares. No se los acepté. Me ofrecieron mansiones, pensiones, el cielo y la tierra. Yo no trabajé para la CIA, tuve que tener relación con la CIA para que me dejaran operar desde Costa Rica. Si no tengo relación política, militar, con la CIA, me matan.