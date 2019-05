-Nadie se opone a la lucha contra la corrupción. Pero lo único más peligroso que la lucha contra la corrupción en la utilización política de la lucha contra la corrupción, que es lo que está comenzando a suceder en América Latina, es la judicialización de la política. Es trasladar a los jueces y los fiscales los debates que se deberían dar en los escenarios democráticos. Con el agravante de que estamos cambiando el sistema de justicia, del sistema inquisitivo que partía de la base de la presunción de inocencia, es decir toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo culpable, hoy lamentablemente hemos pasado a un sistema acusatorio de justicia negociada, en el cual toda persona es culpable hasta que ella demuestra lo contrario. Y eso a lo que abre camino es a un proceso de negociación de la justicia, testigos falsos, falsos anónimos, que un poco explotada por mediáticamente, está llegando a casos extremos como el de Alan García, quien, después de conocer su carta póstuma, se puede pensar que quizás esta persona tenía razón, no lo escucharon, no pudo ejercer su derecho a la defensa, o no existían pruebas contra él. Y ya será tarde cuando esto se establezca, porque ya él se quitó la vida. No digo que sea inocente o culpable, no entro en esa discusión, lo que digo es que esta justicia negociada está llevando a que la judicialización de la política llega a casos como el que se vio en el Brasil, que es la politización de la justicia. Ya que a la persona que perseguía al expresidente Lula lo nombren ministro de Justicia, eso ya es como el cierre de un círculo vicioso.