Antes de que se conocieran las ocho candidaturas rivales de Evo Morales funcionó en Bolivia una plataforma de seis líderes que exigieron ante todo que el presidente respete el resultado del referéndum contrario a su nueva repostulación para otra reelección. El grupo de los seis opositores estaba conformado por los ex presidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, además del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas y el alcalde de La Paz, Luis Revilla, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, y el ex ministro y ex candidato presidencial Samuel Doria Medina.