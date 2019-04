Moreno probablemente fue el primero en popularizar la noción de "la Década de América Latina" el título de una columna que escribió en 2010 para el Financial Times. La idea fue tomada por otros como el publicista Martin Sorrell o el ex presidente de Colombia Juan Manuel Santos. Aun en países donde el auge de las materias primas nunca fue algo real, como por ejemplo Costa Rica, también vivían en esa euforia. Enrique Peña Nieto asumió la presidencia en México en 2012 prometiendo un crecimiento anual de 6% y nadie se rió de eso. Una portada de The Economist proclamó que Latinoamérica no era "el Patio de Nadie" y llamó a una "nueva actitud" acerca de la región "al norte del Río Bravo".