Ahora saca otro vinilo, este de Gildardo Montoya, un músico colombiano de culto, al que solo llegan los conocedores. Y lo define como un atrevido de la música tropical, como alguien que ha grabado cosas "que no son de un ser humano normal por la cantidad de información que tiraba". Y advierte, como al que se quiere adentrar en algo complejo sin estar preparado, que no hay que ir a buscarlo porque quizá no guste al principio. Y remata: "La música a uno le llega en el tiempo en que le tiene que llegar".