El magistrado que ordenó la libertad admitió que existen indicios que pueden incriminar a los implicados pero aclaró que la Justicia no puede ordenar la detención preventiva de los acusados debido a que los hechos no han sido probados y a que "no está demostrado" que los sospechosos "atenten contra el orden público", "oculten pruebas", u "obstaculicen" las investigaciones.