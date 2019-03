El gobierno cubano no tiene dinero, y por su pésimo historial de crédito le es difícil obtener préstamos, indicó la opositora y economista Martha Beatriz Roque Cabello. "Si no hay liquidez, no se puede comprar. En cualquier otro país existen los préstamos, pero es que Cuba no honra la deuda, y como no honra la deuda, no puede obtener préstamos", acotó.