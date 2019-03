-Voy a dar una visión que empieza a ser un consenso. La productividad es muy importante para sostener el crecimiento a largo plazo. La hemos enfocado siempre desde una perspectiva de inversión en infraestructura y educación, y yo creo que todo eso se ha hecho. Pero hay un problema de creciente informalidad, de empresas productivas que no crecen, empresas no productivas que se mantienen. Las empresas son muy pequeñas. Hay un tema de restricciones al crédito y cuestiones institucionales, que no permiten que las empresas puedan crecer. Entonces hay un tema microeconómico de la productividad, que deberíamos estar resolviendo de manera mucho más clara.