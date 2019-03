"Creo que lo que sucede en la actualidad es que los casos de racismo en el mundo son cada vez más manifiestos. Sin embargo, debemos entender que, como dijo el gran pensador W.E.B. Du Bois, la cuestión del 'color' -y por esto me refiero no sólo a los afrodescendientes, sino también a los indígenas, a los asiáticos, etc.- es el gran tema de nuestra era", explicó Glover a Infobae en el marco de la presentación de la iniciativa académica "Núcleo de Estudios Afrolatinoamericanos y de la Diáspora Africana", en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).