"Con una de sus manos me tocó mis senos por encima de la ropa y luego me dio un beso en la boca en contra de mi voluntad. Yo me quité, me quedé congelada, no sabía qué decirle. Lo único que se me ocurrió decirle fue: Don Óscar, yo tengo que irme. Me acerqué a la puerta, él no hizo ni me dijo nada más", señala el relato.